وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني

O09A0140 وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني

 ريف دمشق-سانا
 
افتتح وزير الصحة مصعب العلي، اليوم الإثنين، مستشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، حيث سيقدم خدماته لنحو 550 ألف شخص في مدينة دوما وما حولها.

O09A0022 وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني

وأوضح العلي في تصريح أن افتتاح المشفى يعدّ خطوة مهمة لتعزيز المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الشاملة، موجّهاً الشكر للحكومة اليابانية على دعمها، ومؤكداً التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية وتوفير الكوادر والتجهيزات اللازمة.

بدورها ذكرت وزارة الصحة أن المشفى يتكون ‏من مبنيين بطاقة 40 سريراً، و8 أسرّة عناية مركزة، و8 حاضنات، حيث يُعنى الأول بالنساء والأطفال ويضم غرف عمليات وولادة وعناية مركزة لحديثي الولادة ومختبرات وأشعة، أما الثاني فيضم قسماً للطوارئ، والعمليات، وعناية مركزة، وعيادات خارجية، وأجهزة تصوير شعاعي وإيكو.
 
حضر الافتتاح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومساعد وزير الخارجية الياباني كييتشي إيواموتو، والقائم بأعمال السفارة اليابانية في سوريا أكيهيرو تسوجي، والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة كارولين كلارنيفال.

O09A0077 scaled وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني
O09A0087 scaled وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني
O09A0111 scaled وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني
O09A9970 scaled وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني
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