وزير الصحة يفتتح مستشفى دوما الوطني بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني

ريف دمشق-سانا



افتتح وزير الصحة مصعب العلي، اليوم الإثنين، مستشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، حيث سيقدم خدماته لنحو 550 ألف شخص في مدينة دوما وما حولها.

وأوضح العلي في تصريح أن افتتاح المشفى يعدّ خطوة مهمة لتعزيز المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الشاملة، موجّهاً الشكر للحكومة اليابانية على دعمها، ومؤكداً التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية وتوفير الكوادر والتجهيزات اللازمة.



بدورها ذكرت وزارة الصحة أن المشفى يتكون ‏من مبنيين بطاقة 40 سريراً، و8 أسرّة عناية مركزة، و8 حاضنات، حيث يُعنى الأول بالنساء والأطفال ويضم غرف عمليات وولادة وعناية مركزة لحديثي الولادة ومختبرات وأشعة، أما الثاني فيضم قسماً للطوارئ، والعمليات، وعناية مركزة، وعيادات خارجية، وأجهزة تصوير شعاعي وإيكو.



حضر الافتتاح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومساعد وزير الخارجية الياباني كييتشي إيواموتو، والقائم بأعمال السفارة اليابانية في سوريا أكيهيرو تسوجي، والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة كارولين كلارنيفال.