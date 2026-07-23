هيئة الطاقة الذرية تكرم فريقها الهندسي لنجاحه في إصلاح المسرع الدوراني “السيكلوترون”‏

دمشق-سانا‏

كرمت هيئة الطاقة الذرية السورية، ممثلة برئيسها الدكتور مضر العكلة، الفريق التقني والهندسي بعد نجاحهم المتميز في ‏إصلاح المسرع الدوراني “السيكلوترون” الموجود بأحد المراكز التابعة للهيئة بدمشق، وإعادته إلى الخدمة بكفاءة عالية.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن التكريم جاء تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلتها الكوادر في تجاوز ‏التحديات التقنية الصعبة، وتأمين استمرارية الإنتاج المحلي للنظائر المشعة الطبية.‏

وأشارت الهيئة إلى أن إعادة تشغيل المسرع “السيكلوترون” يسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الصحي عبر توفير المواد ‏المشعة اللازمة لتشخيص الأورام السرطانية والتصوير الطبي الحديث (‏PET-CT‏)، وعلاج بعض الأمراض.‏

ولفتت الهيئة إلى أن الإنجاز يعكس عمق الكفاءة العلمية والعملية التي تمتلكها هيئة الطاقة الذرية السورية وكوادرها، ويؤكد ‏أهمية الاعتماد على الذات وتطوير الخبرات المحلية، كركيزة أساسية لمواجهة التحديات التكنولوجية، بما يضمن استمرار ‏تقديم الخدمات للمدنيين.‏

ويعرف مسرع إنتاج النظائر المشعة (السيكلوترون) بأنه معجّل جسيمات متطور يقوم بتسريع البروتونات أو الأيونات ‏المشحونة إلى طاقات عالية جداً عبر مسار حلزوني، مستخدماً مجالاً مغناطيسياً ثابتاً ومجالاً كهربائياً متناوباً لإحداث ‏تفاعلات نووية عند اصطدام الجسيمات بالمادة المستهدفة.‏