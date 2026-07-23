جلسة علمية لصيادلة طرطوس تناقش مستجدات الطب التكميلي وجودة الخدمات الصيدلانية

طرطوس-سانا



نظمت نقابة الصيادلة في طرطوس اليوم الخميس جلستها العلمية النقابية الرابعة، بمشاركة أكاديميين ومختصين بعلوم الصيدلة، بهدف مواكبة المستجدات العلمية ومناقشة محاور تتعلق بالطب التكميلي والبديل، وسلامة المرضى، وجودة الخدمات الصيدلانية، إضافة إلى تسليط الضوء على متممات وأغذية الرياضيين، ودعم البحث العلمي لدى طلبة كلية الصيدلة.



وأكد رئيس فرع النقابة في طرطوس الدكتور هلال صبرة في تصريح لمراسلة سانا أن الجلسات العلمية التي تنظمها النقابة بشكل شهري تأتي انطلاقاً من حرصها على مواكبة كل جديد في العلوم الصيدلانية، وإيجاد مساحة لتبادل الخبرات والنقاش حول القضايا التي تهم الصيادلة في حياتهم المهنية واليومية، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم العلمية والعملية.



وأشار صبرة إلى أن النقابة مستمرة في تنظيم هذه اللقاءات والأنشطة العلمية، إيماناً بأهمية التعليم المستمر في تطوير المهنة، وتعزيز دور الصيدلي كشريك أساسي في المنظومة الصحية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



بدوره، أوضح رئيس جمعية الأعشاب الطبية والطب التكميلي في سوريا الدكتور شادي الخطيب أن الجلسة هدفت إلى التعريف بدور الصيدلي ضمن منظومة الطب التكميلي والبديل، وتعزيز مسؤوليته في توعية المجتمع بالاستخدام الصحيح للمتممات الغذائية، ولا سيما أغذية ومتممات الرياضيين.



وأشار الخطيب إلى أن وزارة الصحة حصرت بيع هذه المنتجات في الصيدليات، بعد تسجيل حالات تسمم ووفيات ناجمة عن سوء الاستخدام أو تداول منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مؤكداً أن الصيدلي يمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة المواطنين، وهو المرجع العلمي المؤهل لتقديم المشورة وضمان الاستخدام الآمن لهذه المنتجات.



من جانبها، أكدت الدكتورة عبير بيشاني أن محاضرتها تناولت مفاهيم سلامة المرضى، وتحسين الجودة في الممارسة الصيدلانية، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية والتحديث المستمر للمعرفة العلمية يسهمان في الحد من الأخطاء الدوائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.



وأوضحت الدكتورة ريناد سليمان أن المشاركة ركزت على أهمية التطور والتميّز في المجال الصيدلاني، وضرورة مواكبة الصيادلة للمستجدات العلمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءتهم المهنية، ويدعم تقديم خدمات صيدلانية أكثر جودة وأماناً.



واختتمت الجلسة بعرض مشروع تخرج لطلبة من كلية الصيدلة بعنوان “علاقة المتممات الغذائية بمخزون المبايض”، في خطوة تعكس اهتمام النقابة بدعم البحث العلمي وتشجيع المبادرات الأكاديمية.



وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي تنظمها نقابة الصيادلة في طرطوس، بهدف تعزيز التعليم الصيدلاني المستمر، وتطوير الكفاءات المهنية، وترسيخ دور الصيدلي في نشر الوعي الصحي، بما يواكب التطورات العلمية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

