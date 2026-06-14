ورق العنب في فاحل بريف حمص.. من محصول موسمي إلى مصدر دخل أساسي للأهالي

حمص-سانا



تحول ورق العنب في قرية فاحل بريف حمص الغربي من محصول موسمي عادي إلى مصدر دخل لعدد كبير من الأسر، مع توسع زراعته خلال السنوات الأخيرة، وتزايد الاعتماد عليه كنشاط اقتصادي مهم.



وتشهد القرية خلال موسم ورق العنب نشاطاً زراعياً وتسويقياً ملحوظاً، في ظل مؤشرات على استقرار الإنتاج هذا العام، وتحسن الإقبال عليه من قبل المستهلكين، ما عزز من أهميته كمورد رزق للأهالي.

مردود اقتصادي جيد للأهالي

وأوضح المزارع محمود محمد من قرية فاحل أن الموسم الحالي لورق العنب من النوع الفرنسي جاء جيداً ومستقراً دون تأثر يذكر بالعوامل الجوية، وخاصة البرد، مبيناً أن عملية التسويق تسير بشكل مريح نتيجة الطلب المتزايد عليه.





وأشار إلى أن القطاف يتم بشكل دوري كل 15 يوماً في حال توافر العناية الجيدة بالمحصول المروي، بينما تحتاج الزراعات البعلية إلى فترة أطول تصل إلى نحو 20 يوماً بين كل قطاف وآخر، وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الأسمدة يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المزارعين.



من جهته لفت المزارع سامر سلوم إلى أن القطاف لديه يتم كل 8 إلى 10 أيام، وبمعدل إنتاج سنوي يقارب 700 كيلوغرام، مع الاعتماد على المواد العضوية والأسمدة لتحسين جودة الإنتاج واستمراريته، مؤكداً أن المحصول يحقق مردوداً جيداً ويسهم في تأمين دخل ثابت للأهالي.

زراعة واعدة

من جهته أكد مختار قرية فاحل عبد الفتاح منان أن ورق العنب أصبح من المحاصيل المهمة التي تؤمن مصدراً معيشياً في القرية، حيث يتم تسويق نحو 2 طن يومياً بقيمة تقارب 40 مليون ليرة سورية، ما يعكس حجم الاعتماد عليه كمصدر اقتصادي رئيسي للأهالي.





بدوره أوضح المراقب الزراعي في إرشادية فاحل الزراعية محمد عموري أن زراعة الكرمة المخصصة لورق العنب أصبحت من الزراعات الواعدة والمهمة اقتصادياً، إذ تضم القرية نحو 150 ألف شجرة كرمة مخصصة لإنتاج الورق، موزعة على أصناف متعددة، أبرزها التركي والفرنسي، إضافة إلى أصناف ذات أوراق صغيرة مناسبة للاستخدام المنزلي والتصدير.



وأضاف: تعاني زراعة العنب من تحديات تتمثل في محدودية مصادر المياه، حيث تعتمد المنطقة على عدد قليل من الآبار، إضافة إلى خزانات تجميعية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة، حيث تتطلب الزراعة عمليات تسميد متكررة خلال الموسم، ما يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين.



ويؤكد هذا الواقع أن ورق العنب في قرية فاحل لم يعد مجرد محصول زراعي موسمي، بل تحول إلى مصدر دخل ودعم استقرار الأسر، مع تطلعات واعدة لتطويره وزيادة إنتاجيته في حال توفير مقومات الدعم.



