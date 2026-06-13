ملتقى مصممي طرطوس الأول يجمع المختصين لتبادل الخبرات وتطوير ‏المهارات

طرطوس-سانا
أقام اتحاد المصممين في سوريا، اليوم السبت، بالتعاون مع اتحاد طلبة طرطوس، ملتقى مصممي طرطوس الأول في المركز الثقافي العربي، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التصميم.
وأوضح مؤسس وعضو مجلس إدارة اتحاد المصممين السوريين، إسماعيل دعدوش في تصريح لـ سانا، أن الملتقى يُقام للمرة الأولى في محافظة طرطوس، ويهدف إلى جمع المصممين في مكان واحد للاستفادة من خبرات المدربين والمختصين، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات التي نظمها الاتحاد في عدد من المحافظات السورية.
وتضمن الملتقى ثلاثة محاور رئيسية تناولت أهمية التصميم، وصناعة الإعلان والتسويق العاطفي، وهندسة التصميم، وقدمها مدربون ومتخصصون في مجال التصميم.
من جهتها أشارت هدى فيضو، المدربة ومصممة الغرافيك ديزاين، إلى أن مثل هذه الفعاليات يسهم في خلق بيئة تشاركية بين المصممين، ويوفر فرصاً مهنية جديدة في ظل تزايد الحاجة إلى مصممي الغرافيك والمسوقين، مع ازدياد المشاريع وأعمال إعادة البناء والتنمية وافتتاح المشاريع الجديدة.
وأكدت فيضو أن الملتقى يشجع الشباب الراغبين بدخول مجال التصميم، ولا سيما من يفتقرون إلى الخبرة أو الثقة الكافية، إذ يتيح لهم فرصة التعلم والتواصل مع المختصين والاستفادة من تجاربهم.
بدورهم أوضح عدد من طلاب الهندسة المشاركين في الملتقى، أن مشاركتهم تهدف إلى التعرف على الخبرات المتنوعة في مجال التصميم، وتوسيع معارفهم، والاستفسار عن مختلف جوانب المهنة، والاستفادة من خبرات وتجارب المحاضرين.
ويأتي الملتقى ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها اتحاد المصممين السوريين، بهدف دعم المواهب الشابة، وتعزيز حضور قطاع التصميم في مختلف المحافظات.