السورية للبترول: وصول أولى دفعات صهاريج النفط من حقول رميلان إلى خزانات حمص

حمص-سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول اليوم السبت، وصول أول دفعة من صهاريج النفط الخام من حقول رميلان في محافظة الحسكة إلى خزانات الشركة في حمص، بعد الاتفاق الأخير مع “قسد”.

وكانت الشركة أعلنت يوم الأربعاء الماضي المباشرة في عملية استجرار النفط الخام من حقول رميلان والسويدية، وعدد من الحقول الأخرى في محافظة الحسكة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة، وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وبينت أن الكميات المستجرة ستُوظف في دعم عمليات التكرير والإنتاج، بما يسهم في تحسين كفاءة الإمدادات النفطية.

وتعد محافظة الحسكة من أبرز مناطق إنتاج النفط في سوريا، وتضم عدداً من الحقول المهمة، وفي مقدمتها حقلا رميلان والسويدية، اللذان يشكلان جزءاً رئيسياً من منظومة الإنتاج النفطي في البلاد.

وتسعى الجهات المعنية إلى إعادة تشغيل الحقول التي تسلمتها الشركة السورية للبترول، تنفيذاً للاتفاق بين الحكومة السورية و(قسد) وتأهيل بنيتها التحتية وزيادة إنتاجها؛ بهدف دعم قطاع الطاقة وتحسين الإمدادات النفطية اللازمة لتشغيل المصافي وتلبية احتياجات السوق المحلية.