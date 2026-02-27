إعادة افتتاح مسجد النور ببلدة صيدا في ريف درعا الشرقي بعد تأهيله

درعا-سانا

أعاد أهالي مدينة صيدا، بالتعاون مع مديرية أوقاف درعا، الحياة من جديد لمسجد النور حيث أقيمت به أول صلاة جمعة اليوم بعد انقطاع لثماني سنوات، وذلك بحضور محافظ درعا أنور الزعبي، والعديد من الفعاليات الرسمية والشعبية والدينية.

وأوضح إمام وخطيب المسجد الشيخ أسامة شحادة، في تصريح لـ سانا، أنه تمت إعادة تأهيل وترميم المسجد بعد سنوات على قصفه من قبل النظام البائد، وذلك على نفقة الحاج عبد الرحمن المعروف حيث أقيمت فيه صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وبيّن الحاج محمد فارس، أحد القائمين على المسجد، أنّ المسجد يعمل على خدمة ما يزيد على ألف مصلٍّ، إضافة لإقامة حلقات التعليم القرآني والدروس الشرعية بعد انقطاع عن إحياء هذه العادات لأكثر من 14 عاماً.

بينما لفت المواطن محمود زطام إلى أن إعادة افتتاح المسجد خلال شهر رمضان المبارك تحمل رمزية دينية تتمثل بالتمسك بالدين الحنيف، ورمزية إنسانية لأنها نقطة انطلاق للعديد من أعمال الخير والتآلف والمحبة بين أبناء المجتمع، بينما أشار باسل الحريري إلى أن إعادة إعمار المساجد غاية لتطبيق شريعة الله في خلقه.

ويعد مسجد النور ببلدة صيدا منبر معرفة وتعليم، وتقع بلدة صيدا بالقرب من الأوتستراد الدولي، وتبعد عن مدينة درعا عشرة كيلومترات ويقطنها أكثر من عشرين ألف نسمة.