عناصر من الجيش العاملون في دير الزور يشاركون بحملة “لكل جندي شجرة”

دير الزور-سانا

شارك عناصر من الجيش العربي السوري العاملون في دير الزور اليوم، بحملة “لكل جندي شجرة” التي أطلقتها وزارتا الدفاع والزراعة، عبر غرس الأشجار في منصفات عدد من الطرقات الرئيسية على مدخل المدينة.

وبيّن رئيس أركان لواء القوات الخاصة في الفرقة 66 عامر الثامر لمراسل سانا، أن الحملة تهدف لإعادة إحياء الغطاء النباتي الذي تضرر خلال السنوات الماضية في عهد النظام البائد، مشيراً إلى أن التشجير يبدأ انطلاقاً من المواقع والثكنات العسكرية ويمتد ليشمل جميع المناطق في رسالة وطنية مفادها بأن الشجرة التي تغرس اليوم تبني مستقبل سوريا، وتعيد إحياء الأجيال القادمة.

يذكر أن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري من قرية الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي، حملة “لكل جندي شجرة”، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف إعادة تأهيل الغطاء الحراجي الذي تضرر بفعل قصف النظام البائد، وتأكيداً على التلاحم بين الجيش والمجتمع في حماية الأرض وإعادة الحياة إلى ربوعها.