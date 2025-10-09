حملة أربعاء الرستن تجمع 3 ملايين و765 ألف دولار

photo 1 2025 10 09 01 09 23 حملة أربعاء الرستن تجمع 3 ملايين و765 ألف دولار

حمص-سانا

جمعت حملة “أربعاء الرستن” مساء اليوم تبرعات بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و765 ألف دولار لدعم المشاريع الخيرية والتنموية في مدينة الرستن بريف حمص.

وشارك في فعاليات الحملة محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، وعدد من الشخصيات الرسمية والفعاليات الأهلية والاجتماعية.

وتهدف الحملة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الخدمية في مدينة الرستن بريف حمص بما في ذلك إعادة بناء المدارس والنقاط الطبية وشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تشييد جسر معمل الإسمنت الذي يربط شرق المدينة بغربها.

والحملة التي أُقيمت بإشراف منتدى الرستن التنموي بدأت منذ نحو شهر، بالتنسيق مع محافظة حمص وقيادة المنطقة، وجرى اختيار يوم الأربعاء لرمزية خاصة لدى أهل حمص، كما حددت الصالة الاستهلاكية لإقامتها، لكونها أول صالة تعرضت لقصف النظام البائد.

