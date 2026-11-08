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معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عبد الله بشير الطحلي ‏

معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية

عبد الله بشير الطحلي ‏

معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية

عبد الله بشير الطحلي ‏

من محافظة حمص وُلد في الرياض عام 1991 وتلقى تعليمه فيها

المؤهلات والمناصب

‏- حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة حلب.
‏- عاد إلى سوريا وشارك في الثورة السورية منذ بدايتها.‏
‏- تولّى العديد من مهام إدارة وتنسيق الوحدات العسكرية في ‏ريف حلب.
‏- عمل في جهاز الرقابة والمتابعة العسكري في قطاع حلب.‏
‏- شارك في تأسيس الإدارة العامة للحواجز في إدلب، وتسلّم فيها ‏مناصب قيادية وإدارية.‏
‏- عمل على تطوير العمل الإداري والمؤسسي في حكومة الإنقاذ من خلال مشروعي البطاقة الشخصية ورخص السياقة.‏
‏- عمل على مشروع أتمتة وتطوير منظومة الشؤون المدنية ‏ومراكزه الخدمية.‏
‏- كلف بعد تحرير سوريا بمهام نائب معاون وزير الداخلية ‏للشؤون المدنية.‏

الحكومة السورية 2026

معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون التنفيذية

عبادة خالد دياب

● مواليد دمشق 1996‏

● ماجستير تنفيذي في سياسات التنمية من المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف

● رئيس مكتب وزير الخارجية والمغتربين

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معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي

قتيبة علي قاديش

● مواليد دمشق 1988

● إجازة في الحقوق من جامعة دمشق

● مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين

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معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية

محمد يعقوب العمر

● مواليد إدلب عام 1993

● ماجستير في السياسات العامة من جامعة إدلب

● مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين

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مستشارة شؤون السلام في وزارة الخارجية

مزنا ممدوح الأطرش

● مواليد محافظة السويداء عام 1987 م

● إجازة في الإعلام من جامعة الحياة الجديدة

● عضو في المجلس الاستشاري النسائي السوري التابع للأمم المتحدة

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وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري

باسل عبد العزيز عبد الحنان

● مواليد حلب عام 1985

● حاصل على بكالوريوس في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009

● شغل منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ منذ عام 2020 وحتى تحرير سوريا

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مستشار الشؤون ‏الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة ‏الصندوق السيادي

عمر سامر الحلبي

● بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

● شغل منصب شريك ورئيس الاستشارات الاقتصادية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة (‏KPMG‏)

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