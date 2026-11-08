عبد الله بشير الطحلي ‏

من محافظة حمص وُلد في الرياض عام 1991 وتلقى تعليمه فيها

المؤهلات والمناصب

‏- حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة حلب.

‏- عاد إلى سوريا وشارك في الثورة السورية منذ بدايتها.‏

‏- تولّى العديد من مهام إدارة وتنسيق الوحدات العسكرية في ‏ريف حلب.

‏- عمل في جهاز الرقابة والمتابعة العسكري في قطاع حلب.‏

‏- شارك في تأسيس الإدارة العامة للحواجز في إدلب، وتسلّم فيها ‏مناصب قيادية وإدارية.‏

‏- عمل على تطوير العمل الإداري والمؤسسي في حكومة الإنقاذ من خلال مشروعي البطاقة الشخصية ورخص السياقة.‏

‏- عمل على مشروع أتمتة وتطوير منظومة الشؤون المدنية ‏ومراكزه الخدمية.‏

‏- كلف بعد تحرير سوريا بمهام نائب معاون وزير الداخلية ‏للشؤون المدنية.‏