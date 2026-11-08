عبد الله بشير الطحلي ‏

من محافظة حمص وُلد في الرياض عام 1991 وتلقى تعليمه فيها
المؤهلات والمناصب
- حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة حلب.
- عاد إلى سوريا وشارك في الثورة السورية منذ بدايتها.
- تولّى العديد من مهام إدارة وتنسيق الوحدات العسكرية في ريف حلب.
- عمل في جهاز الرقابة والمتابعة العسكري في قطاع حلب.
- شارك في تأسيس الإدارة العامة للحواجز في إدلب، وتسلّم فيها مناصب قيادية وإدارية.
- عمل على تطوير العمل الإداري والمؤسسي في حكومة الإنقاذ من خلال مشروعي البطاقة الشخصية ورخص السياقة.
- عمل على مشروع أتمتة وتطوير منظومة الشؤون المدنية ومراكزه الخدمية.
- كلف بعد تحرير سوريا بمهام نائب معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية.