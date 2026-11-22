دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اعتماد النتائج النهائية للمتقدمين الناجحين في مسابقة سد الشواغر الوظيفية للاختصاصين (مستخدم – سائق) لدى مديريات التربية والتعليم في المحافظات المعنية، وذلك استناداً إلى موافقة وزارة التنمية الإدارية في الـ16 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن القوائم الاسمية للناجحين المؤهلين للتعاقد اعتُمدت وفق الجداول المرفقة بالقرار، داعيةً إلى الاطلاع على أسماء الناجحين عبر زيارة هذا الرابط، ومراجعة مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم المعنية لاستكمال إجراءات التعاقد أصولاً.

https://drive.google.com/drive/folders/1I3PGYU_7v4eMWX2qvx32ti9lm78s8X46

وبيّنت الوزارة أنه سيُبرم عقد مؤقت مع الناجحين المؤهلين حتى تاريخ 2026/12/31، على أن يكون قابلاً للتمديد لمدة عام بعد تقييم الأداء من قِبل مديرية التنمية الإدارية واستكمال الموافقة الأمنية اللازمة، لافتةً إلى أنه في حال استنكاف أيٍّ من الناجحين المؤهلين يُعتمد المرشحون من قائمة الاحتياط وفق تسلسل الدرجات الأعلى.

وتعلن وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، عن توافر شواغر وظيفية، بشكل ‏مستمر وتحدد تفاصيل الشواغر ومعايير المفاضلة وآلية وموعد تقديم طلبات التوظيف.

يذكر أن وزارة التنمية الإدارية أعلنت في الثامن عشر من شهر آب الماضي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن المرحلة الثانية من ‏إعلانات التوظيف، والمخصصة لسد الشواغر الخدمية (سائقين – مستخدمين) في جميع المحافظات ‏السورية.