التعليم العالي تصدر تعليمات التسجيل في اختصاص التخدير والعناية المركزية ‏والإنعاش

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، التعليمات التنفيذية لقرار مجلس التعليم العالي رقم /854/، المتضمن الموافقة على التسجيل المباشر في اختصاص التخدير والعناية المركزية والإنعاش، ضمن برامج الدراسات العليا التخصصية في كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية السورية.

وأوضحت الوزارة أن التعليمات تشترط لقبول المتقدم أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية أو من في حكمهم أو من العرب والأجانب، وأن يكون قد نجح في الامتحان الوطني الكتابي الموحد، وحصل على علامة لا تقل عن 60 بالمئة، على أن يُعتمد تاريخ نجاحه في الامتحان الوطني أساساً للقبول، دون اشتراط مدة زمنية محددة منذ تاريخ النجاح.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية في الطب من إحدى الجامعات الحكومية السورية أو الخاصة، أو من جامعة غير سورية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الشهادة غير السورية قد تمت معادلتها من لجنة معادلة الشهادات في إحدى الجامعات الحكومية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

آلية قبول الطلاب السوريين والعرب والأجانب

بينت التعليمات أن تسجيل الطلاب السوريين يتم وفق فئتين، تشمل الأولى خريجي الجامعات الحكومية السورية، ويُقبلون في التعليم العام، فيما تشمل الثانية خريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية، ويُقبلون في التعليم الموازي، أما الطلاب العرب والأجانب، فيتم تسجيلهم وفق رسوم العرب والأجانب المعتمدة.

وأتاحت التعليمات للطلاب الذين سبق قبولهم لدى أي جهة حكومية، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات تسجيلهم، أو كان قيدهم موقوفاً، أو فُصلوا لأسباب تتعلق بمشاركتهم بالثورة أو لأسباب غير تأديبية، أو انفكوا عن برامجهم التدريبية في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، استكمال إجراءات تسجيلهم مباشرة، استناداً إلى القرارات ذات الصلة، أو بعد تقديم وثيقة بيان وضع حديثة من الجامعة أو الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

كما سمحت التعليمات بتغيير الاختصاص إلى التخدير والعناية المركزية والإنعاش للطلاب الذين سبق قبولهم وما زالوا على مقاعد الدراسة في مكان قبولهم السابق، مع اعتماد آلية القبول ذاتها، بحيث يُقبل خريجو الجامعات الحكومية السورية في التعليم العام، وخريجو الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية في التعليم الموازي، فيما يُقبل الطلاب العرب والأجانب وفق رسوم العرب والأجانب.

وشملت التعليمات أبناء المواطنات السوريات المقيمات في سوريا والمتزوجات من غير سوريين، ممن درسوا مرحلة التعليم الأساسي (الحلقة الثانية) والمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية الأولى في سوريا، وكانت والدتهم مقيمة في سوريا خلال فترة دراستهم، على أن يُثبت ذلك بموجب وثيقة إقامة.

ويُقبل هؤلاء الطلاب مباشرة في التعليم العام إذا كانوا من خريجي الجامعات الحكومية السورية، وفي التعليم الموازي إذا كانوا من خريجي الجامعات الخاصة السورية أو الجامعات غير السورية.

استثناءات تتعلق بالتدريب التخصصي

أكدت التعليمات عدم السماح للمقبولين في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية باختصاص التخدير بالتسجيل المباشر في اختصاص التخدير ضمن برامج الدراسات العليا التخصصية.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 13 من أيلول الماضي، الموافقة على فتح التسجيل المباشر في اختصاص التخدير والعناية المركزية والإنعاش ضمن برامج الدراسات العليا التخصصية في كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية السورية.