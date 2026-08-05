التربية: صرف أجور تموز وآب للعاملين في الوظائف ‏التعليمية المجددة عقودهم ‏

دمشق- سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأربعاء ‏تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات يقضي بصرف ‏الأجور الشهرية المستحقة عن شهري تموز وآب ‏للعاملين المتعاقدين في الوظائف التعليمية المجددة ‏عقودهم بموجب القرار رقم 943/1843، وذلك في إطار ‏ضمان حقوقهم المالية وتسوية أوضاعهم وفقاً للأنظمة ‏النافذة‎.‎

وذكرت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام أن ‏التعميم جاء حرصاً على ضمان حقوق العاملين ‏المتعاقدين، موضحة أن عدم إنهاء العقود يُعد بمثابة تمديد ‏ضمني للعقود السابقة من حيث الآثار والحقوق المترتبة ‏عليها، ولا سيما استحقاق الأجور عن شهري تموز وآب‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن قوائم المشمولين بالتجديد ‏اعتمدت من قبل مديريات التربية والتعليم في المحافظات ‏وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، داعيةً من ‏يواجه أي مشكلة تتعلق بصرف مستحقاته إلى مراجعة ‏مديرية التربية والتعليم في محافظته أو الوزارة‎.‎

وأتاحت الوزارة قوائم أسماء العاملين المشمولين بتجديد ‏العقود عبر الرابط التالي‎:‎

https://drive.google.com/drive/folders/1KFBhkrkqUVfslRFmHziDnYq4rSQHZrNQ

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم، في الـ 28 من ‏تموز الماضي، قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية ‏للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة ‏للوزارة، اعتباراً من الأول من أيلول2026‎.