التربية: صرف أجور تموز وآب للعاملين في الوظائف ‏التعليمية المجددة عقودهم ‏

دمشق- سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأربعاء تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات يقضي بصرف الأجور الشهرية المستحقة عن شهري تموز وآب للعاملين المتعاقدين في الوظائف التعليمية المجددة عقودهم بموجب القرار رقم 943/1843، وذلك في إطار ضمان حقوقهم المالية وتسوية أوضاعهم وفقاً للأنظمة النافذة.
وذكرت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام أن التعميم جاء حرصاً على ضمان حقوق العاملين المتعاقدين، موضحة أن عدم إنهاء العقود يُعد بمثابة تمديد ضمني للعقود السابقة من حيث الآثار والحقوق المترتبة عليها، ولا سيما استحقاق الأجور عن شهري تموز وآب.
وأشارت الوزارة إلى أن قوائم المشمولين بالتجديد اعتمدت من قبل مديريات التربية والتعليم في المحافظات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، داعيةً من يواجه أي مشكلة تتعلق بصرف مستحقاته إلى مراجعة مديرية التربية والتعليم في محافظته أو الوزارة.
وأتاحت الوزارة قوائم أسماء العاملين المشمولين بتجديد العقود عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1KFBhkrkqUVfslRFmHziDnYq4rSQHZrNQ
وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم، في الـ 28 من تموز الماضي، قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة، اعتباراً من الأول من أيلول2026.