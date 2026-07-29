تدريب عملي على إطفاء الحرائق لطلاب المعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر

افتتاح مكتب بريد دوما لتقديم الخدمات البريدية الأفضل للأهالي
برعاية مديرية الثقافة بحلب وفريق شامنا غزة جلسة حوارية بحضور عدد من صنّاع المحتوى
مظاهرة في اللاذقية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
بدء استلام محصول القمح للموسم الحالي في عدد من المراكز بحمص
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