محافظ إدلب يبحث في أول اجتماع موسع مع رؤساء البلديات واقع الخدمات وخطط المرحلة المقبلة
تدريب عملي على إطفاء الحرائق لطلاب المعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر
ورشة عمل بدمشق تناقش استراتيجية الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
إعادة تشغيل مخبز مارلياس الآلي في طرطوس بطاقة إنتاجية 14 طناً يومياً
القائم بأعمال السفارة السورية في برلين بكلمة قبيل إقلاع أول رحلة جوية مباشرة من برلين إلى دمشق
ندوة حوارية في إدلب بعنوان “استراتيجيات التحضير الذكي للامتحانات” بهدف دعم الطلاب نفسياً
الحصري: إقلاع أول رحلة لشركة LEAV Aviation من دوسلدورف إلى دمشق
«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي
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