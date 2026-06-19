وزير التربية يتفقد مراكز تصحيح الامتحانات في دير الزور ويشدد على ضمان حقوق الطلاب

دير الزور-سانا



تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الجمعة، مراكز تصحيح أوراق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة دير الزور، للاطلاع على سير أعمال التصحيح وآليات العمل المتبعة لضمان الدقة والشفافية.

واطلع الوزير تركو خلال الجولة التي شارك فيها معاون الوزير للشؤون التربوية يوسف عنان، ومدير التنمية الإدارية في الوزارة عبد الكريم قادري، ومدير التربية والتعليم في محافظة دير الزور علي الصالح على عمل اللجان ومدى الالتزام بتطبيق سلالم التصحيح المعتمدة بدقة وموضوعية.



كما التقى وزير التربية والتعليم الكوادر التدريسية والتوجيهية المشرفة على مراجعة الدفاتر الامتحانية، مؤكداً أهمية توخي أعلى درجات النزاهة والحرص في عملية التصحيح بما يضمن إنصاف جميع الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم.

الحد من الأخطاء وتسهيل عمل المصححين



وأشار الوزير تركو في تصريح لـ سانا، إلى أن عملية التصحيح تعد جزءاً أساسياً من العملية الامتحانية، مبيناً أن الوزارة حرصت على إعداد سلالم تصحيح دقيقة وواضحة تأخذ مختلف الاحتمالات بعين الاعتبار، بما يسهم في الحد من الأخطاء وتسهيل عمل المصححين.



وقال الوزير تركو: “الدفاتر الامتحانية أمانة بين أيدي المصححين، والطلاب ينتظرون نتائجهم، لذلك نواصل العمل حتى خلال أيام العطل للإسراع بإصدار النتائج مع الحفاظ على أعلى درجات الدقة”.



ولفت الوزير تركو إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها محافظة دير الزور ومديرية التربية والتعليم خلال الامتحانات هذا العام، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن فيضانات نهر الفرات وانهيار بعض الجسور، ما استدعى إعادة تثبيت نحو خمسة آلاف طالب في مراكز امتحانية على ضفتي النهر لضمان استمرار العملية الامتحانية بسلاسة.

الحفاظ على حقوق الطلاب

بدوره، أكد معاون الوزير للشؤون التربوية يوسف عنان، أن اختيار الكوادر المكلفة عملية التصحيح جرى بعناية ودقة، مشدداً على أن عملية التصحيح مسؤولية وطنية وأمانة تتطلب الحفاظ على حقوق الطلاب وعدم ضياع جهودهم التعليمية.

من جهته، أوضح مدير تربية دير الزور علي الصالح أن عدد المراكز الامتحانية تجاوز ثمانين مركزاً، بينها نحو سبعة عشر مركزاً في الضفة الشرقية للنهر خصصت للطلاب الذين جرى نقلهم نتيجة الفيضانات، مبيناً أن نحو ثلاثة آلاف طالب من شهادة الثانوية العامة وألفي طالب من شهادة التعليم الأساسي يتقدمون للامتحانات في تلك المناطق.

وبين الصالح أن عملية نقل الأسئلة الامتحانية تتم يومياً بين ضفتي النهر لتأمين وصولها إلى جميع المراكز، مؤكداً أن جميع الطلاب تمكنوا من تقديم امتحاناتهم ضمن المراكز المحددة لهم رغم التحديات اللوجستية القائمة.



وتأتي أعمال التصحيح استكمالاً لمراحل العملية الامتحانية التي تابعتها وزارة التربية والتعليم منذ انطلاق امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 في مختلف المحافظات حيث اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتربوية لضمان حسن سير الامتحانات، وصولاً إلى مرحلة التصحيح وإصدار النتائج وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

