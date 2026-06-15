مجلس التعليم العالي يعتمد شهادات خريجي فروع الجامعات التركية في الشمال ‏السوري

دمشق-سانا‏

أقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة لهذا العام، اعتماد وتصديق الشهادات ‏الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري.‏

وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في تصريح على صفحته ‏الرسمية اليوم الإثنين، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الوزارة على معالجة ‏الملفات الأكاديمية العالقة، وإنصاف الطلبة والخريجين من الجامعات التركية في ‏الشمال السوري الذين واصلوا مسيرتهم العلمية خلال سنوات الثورة السورية، ‏وأثبتوا أن العلم يبقى أقوى من كل التحديات.‏

وأوضح الوزير الحلبي أن القرار يشمل خريجي فروع الجامعات التركية في ‏الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، ‏مشيراً إلى أنه تم التوجيه إلى جامعة حلب لاستكمال إجراءات التصديق والتعديل ‏أصولاً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، بما يسهل الإجراءات ويضمن حفظ الحقوق ‏الأكاديمية للخريجين.‏

وأكد الوزير الحلبي أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها، ‏لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في ‏الجمهورية العربية السورية، والجهات التركية، للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة ‏تحقق العدالة الأكاديمية.‏

وكان اتخذ مجلس التعليم العالي، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد أمس الأحد، ‏برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، قرارات ‏بإحداث درجتي الماجستير والدكتوراه بعدد من الاختصاصات في جامعات حلب ‏واللاذقية وطرطوس.‏