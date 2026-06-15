مجلس التعليم العالي يعتمد شهادات خريجي فروع الجامعات التركية في الشمال ‏السوري

دمشق-سانا
أقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة لهذا العام، اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري.
وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في تصريح على صفحته الرسمية اليوم الإثنين، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الوزارة على معالجة الملفات الأكاديمية العالقة، وإنصاف الطلبة والخريجين من الجامعات التركية في الشمال السوري الذين واصلوا مسيرتهم العلمية خلال سنوات الثورة السورية، وأثبتوا أن العلم يبقى أقوى من كل التحديات.
وأوضح الوزير الحلبي أن القرار يشمل خريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، مشيراً إلى أنه تم التوجيه إلى جامعة حلب لاستكمال إجراءات التصديق والتعديل أصولاً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، بما يسهل الإجراءات ويضمن حفظ الحقوق الأكاديمية للخريجين.
وأكد الوزير الحلبي أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها، لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، والجهات التركية، للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية.
وكان اتخذ مجلس التعليم العالي، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد أمس الأحد، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، قرارات بإحداث درجتي الماجستير والدكتوراه بعدد من الاختصاصات في جامعات حلب واللاذقية وطرطوس.