تربية إدلب تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي لدورة عام 2026

إدلب-سانا

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب التحضيرات اللوجستية والإدارية كافة، المتعلقة بامتحانات شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي دورة عام 2026، استعداداً لانطلاقها وفق المواعيد المقررة.

وأكدت المديرية أن الفرق الفنية والإدارية أنجزت تجهيز المراكز الامتحانية وتوزيع المستلزمات الضرورية، إلى جانب تدريب المراقبين والمعاونين وتأمين بيئة مناسبة تضمن سير الامتحانات بسلاسة وانضباط.

وذكر محمد الحسين رئيس دائرة الامتحانات في تربية المحافظة لـ سانا اليوم الخميس، أن خطة العمل ركزت على توزيع الطلاب على المراكز بما يراعي التوزع الجغرافي وتخفيف أعباء التنقل، مع وضع آليات للمتابعة الميدانية ومعالجة أي طارئ خلال فترة الامتحانات.

وأضاف: جرى التنسيق مع الجهات الخدمية لتأمين مستلزمات العملية الامتحانية المتعلقة بخدمات الكهرباء والمياه والاتصال والخدمات الصحية، وسيارات نقل الأسئلة وتأمين الحراسة اللازمة في محيط المراكز كافة، إلى جانب تأمين الورق والقرطاسية والمغلفات، إضافةً إلى أعمال الصيانة للمقاعد والنوافذ والحمامات والطاولات، وتجهيز غرف الطباعة بما يلزم من طابعات وأحبار.

وبين الحسين أن عدد الطلاب النظاميين والأحرار المسجلين لامتحانات الشهادات بأنواعها كافة في المحافظة بلغ 81834 طالباً وطالبة، منهم 44954 في شهادة التعليم الأساسي و35034 في الثانوية العامة، و936 في الشهادة الشرعية الأساسية، و578 في الشهادة الشرعية الثانوية، و341 في الشهادة الثانوية المهنية، فيما بلغ عدد المراكز الامتحانية في المحافظة 422 مركزاً موزعاً على مختلف مناطق المحافظة، تم منهم تخصيص 223 مركزاً للمتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، و174 مركزاً لمتقدمي شهادة الثانوية العامة، و13 مركزاً لشهادة الشرعية الأساسية، و9 مراكز لشهادة الشرعية الثانوية، و3 مراكز لشهادة الثانوية المهنية.

وتشهد محافظة إدلب سنوياً تنظيم امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بإشراف مديرية التربية، وسط تحديات لوجستية تتعلق بتوزيع المراكز وتأمين متطلباتها، وتعمل المديرية مع بداية كل عام على تبكير التحضيرات لضمان جاهزية المراكز وتهيئة الكوادر المشرفة، في إطار الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

يشار إلى أنه تم تحديد الرابع من حزيران المقبل موعداً لانطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، في حين تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران للعام الدراسي الحالي 2026.