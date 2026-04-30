انطلاق فعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري في المكتبة الوطنية بدمشق

دمشق-سانا

تحت شعار “نلتقي لنبتكر.. ونبحث لنرتقي” انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري الذي تقيمه نقابة صيادلة سوريا، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق.

ويهدف الملتقى الذي يستمر 3 أيام إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات في مجال الصيدلة، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي، وعرض أحدث الأبحاث والدراسات العلمية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين السوريين والعرب.

ويرافق الملتقى معرض يشارك به أكثر من 40 شركة محلية وأجنبية، تعرض أحدث المستجدات في عالم الصيدلة والصناعات الدوائية.

