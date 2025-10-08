الرئيس المصري: مؤشرات مشجعة في محادثات شرم الشيخ لإنهاء الحرب على غزة

القاهرة-سانا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود مؤشرات مشجعة للغاية في المحادثات الجارية بمدينة شرم الشيخ بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، داعياً الأطراف المشاركة إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق يوقف النزيف المستمر.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة: إن جهود مصر لم تتوقف على مدى العامين الماضيين لإنهاء ما وصفه بـ “الحرب القاسية” في غزة، مشدداً على أن مصر كانت وستبقى حريصة على دعم القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي معها.

وأوضح السيسي أن وفوداً من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل وحركة حماس وصلت إلى شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مبعوثين خاصين بتكليف واضح لإنهاء الحرب خلال هذه الجولة.

كما أعرب السيسي عن أمله في أن تُكلل المفاوضات بالنجاح، موجهاً دعوة إلى نظيره الأمريكي لحضور حفل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في حال التوصل إليه، قائلاً: “سيكون من الرائع أن نحضر معاً مراسم توقيع الاتفاق في مصر”.

وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أول أمس في مدينة شرم الشيخ، ضمن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك استناداً إلى خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب سابقاً.