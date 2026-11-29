إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لمشروع تأمين منظومة التخزين والتجهيزات اللازمة لمركز البيانات المركزي لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمرة الثانية بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 138-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 29-11-2026

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مبلغ قدره (200,000 ل.س) مئتا ألف ليرة سورية فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

/10%/ من قيمة العقد، تُدفع خلال /15/ يوماً لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

/0.001/ واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/60/ يوماً تقويمياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً فيها بعرضه:

/50/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاثة مغلفات منفصلة، توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (138 – ع – 2026) وتاريخها (29 – 11 – 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.

(يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال التأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض الفني.

3. المغلف الثالث: العرض المالي.

(لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات).

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً فقط لا غير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب شام كاش، والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض في نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في (06 – 12 – 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلَّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وشام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.