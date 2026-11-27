دمشق-سانا
أكد رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة خالد التركماني أن الاتحاد يضع تطوير قدرات الحرفيين ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية وحماية حقوقهم، وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، في صلب أولوياته، انسجاماً مع أهداف الاتحاد العام للحرفيين في الارتقاء بالعمل الحرفي وتعزيز مساهمته في دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأوضح التركماني في تصريح لـ سانا، أن اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة يضم 40 جمعية حرفية متخصصة تشمل طيفاً واسعاً من المهن، بدءاً من الحلاقة ومراكز التدريب المهني، مروراً بأعمال الكهرباء والتمديدات الصحية، وصولاً إلى ورشات النجارة والألمنيوم والحدادة وصناعة السيارات، ومعامل وورشات إنتاج البلوك والبلاط والمنتجات الإسمنتية.
حماية الحقوق وتوسيع الخدمات
وأشار التركماني إلى أن الاتحاد يعمل على تسهيل معاملات الحرفيين، والدفاع عن حقوقهم ومتابعة شؤونهم، من خلال التواصل مع المؤسسات والدوائر المعنية، بما فيها الجهات المالية والتجارية والخدمية والإدارة المحلية، كما يتولى متابعة احتياجات الحرفيين وتوفير البيانات والوثائق اللازمة لمساعدتهم في الحصول على التراخيص الإدارية وممارسة أعمالهم، إلى جانب وجود صندوق تعاون يقدم مساهمات لتغطية جانب من نفقاتهم الطبية والصحية.
وأكد أن تطوير خدمات الرعاية الصحية والتوسع في التأمين الصحي يأتيان ضمن أولويات الاتحاد العام للحرفيين، بهدف تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهذه الشريحة.
تنشيط المهن ومواجهة التحديات
وحول واقع القطاع الحرفي، وصف التركماني نشاطه الحالي بأنه يشهد حالة من التباطؤ، بسبب تراجع أعداد العاملين في بعض المهن، معتبراً أن تنشيط القطاع يتطلب تضافر جهود المحافظة والمؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير الدعم اللازم للحرفيين، بما يساعدهم على تطوير ورشاتهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية واستعادة النشاط في مختلف المهن.
التدريب والتسويق في المرحلة المقبلة
وبيّن تركماني أن المرحلة المقبلة تركز على تطوير قدرات الحرفيين من خلال إقامة مراكز وورشات تدريبية، لا تقتصر على إكسابهم المهارات الفنية المرتبطة بمهنهم، بل تشمل أيضاً تعزيز قدراتهم في إدارة ورشاتهم وتنظيم أعمالهم وتسويق منتجاتهم.
وفي مجال التسويق، لفت إلى أن الاتحاد يعمل على توسيع مشاركة الحرفيين في المعارض والبازارات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم لعرض منتجاتهم والتعريف بها، بما يسهم في فتح قنوات تسويقية جديدة وتحسين فرص تصريف الإنتاج.
يشار إلى أن الاتحاد العام للحرفيين تأسس عام 1969، ويضم الحرفيين المنتجين وأصحاب حرف الخدمات.