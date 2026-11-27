دمشق-سانا‏

أكد رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة خالد التركماني أن الاتحاد يضع ‏تطوير قدرات الحرفيين ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية وحماية حقوقهم، وفتح منافذ ‏جديدة لتسويق منتجاتهم، في صلب أولوياته، انسجاماً مع أهداف الاتحاد العام ‏للحرفيين في الارتقاء بالعمل الحرفي وتعزيز مساهمته في دعم الإنتاج المحلي وتنشيط ‏الاقتصاد الوطني.‏

وأوضح التركماني في تصريح لـ سانا، أن اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة ‏يضم 40 جمعية حرفية متخصصة تشمل طيفاً واسعاً من المهن، بدءاً من الحلاقة ‏ومراكز التدريب المهني، مروراً بأعمال الكهرباء والتمديدات الصحية، وصولاً إلى ‏ورشات النجارة والألمنيوم والحدادة وصناعة السيارات، ومعامل وورشات إنتاج البلوك ‏والبلاط والمنتجات الإسمنتية.‏

حماية الحقوق وتوسيع الخدمات

وأشار التركماني إلى أن الاتحاد يعمل على تسهيل معاملات الحرفيين، والدفاع عن ‏حقوقهم ومتابعة شؤونهم، من خلال التواصل مع المؤسسات والدوائر المعنية، بما فيها ‏الجهات المالية والتجارية والخدمية والإدارة المحلية، كما يتولى متابعة احتياجات ‏الحرفيين وتوفير البيانات والوثائق اللازمة لمساعدتهم في الحصول على التراخيص ‏الإدارية وممارسة أعمالهم، إلى جانب وجود صندوق تعاون يقدم مساهمات لتغطية ‏جانب من نفقاتهم الطبية والصحية.‏

وأكد أن تطوير خدمات الرعاية الصحية والتوسع في التأمين الصحي يأتيان ضمن ‏أولويات الاتحاد العام للحرفيين، بهدف تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية ‏المقدمة لهذه الشريحة.‏

تنشيط المهن ومواجهة التحديات

وحول واقع القطاع الحرفي، وصف التركماني نشاطه الحالي بأنه يشهد حالة من ‏التباطؤ، بسبب تراجع أعداد العاملين في بعض المهن، معتبراً أن تنشيط القطاع يتطلب ‏تضافر جهود المحافظة والمؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير الدعم ‏اللازم للحرفيين، بما يساعدهم على تطوير ورشاتهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية واستعادة ‏النشاط في مختلف المهن.‏

التدريب والتسويق في المرحلة المقبلة

وبيّن تركماني أن المرحلة المقبلة تركز على تطوير قدرات الحرفيين من خلال إقامة ‏مراكز وورشات تدريبية، لا تقتصر على إكسابهم المهارات الفنية المرتبطة بمهنهم، بل ‏تشمل أيضاً تعزيز قدراتهم في إدارة ورشاتهم وتنظيم أعمالهم وتسويق منتجاتهم.‏

وفي مجال التسويق، لفت إلى أن الاتحاد يعمل على توسيع مشاركة الحرفيين في ‏المعارض والبازارات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم لعرض منتجاتهم والتعريف ‏بها، بما يسهم في فتح قنوات تسويقية جديدة وتحسين فرص تصريف الإنتاج.‏

يشار إلى أن الاتحاد العام للحرفيين تأسس عام 1969، ويضم الحرفيين المنتجين ‏وأصحاب حرف الخدمات.