دمشق-سانا

أصدر مصرف سوريا المركزي القرارين رقم (807/ل.إ) و(808/ل.إ) لتوفير خيارات أوسع للمستفيدين والشركات في التعامل بالحوالات والقطع الأجنبي، وتنظيم مجالات التمويل المصرفي للأفراد والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، وفق ضوابط محددة تراعي طبيعة التعاملات وأسس منح التمويل.

وذكر المصرف عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أنه وبموجب القرار رقم (807/ل.إ) المتعلق بالحوالات والتعامل بالقطع الأجنبي، يمنح المصرف حقوقاً وخيارات أوسع للمستفيد من الحوالات بالقطع الأجنبي، تبدأ من استلام الحوالة بالعملة الأصلية عبر قيد كامل قيمتها في حساب المستفيد بالعملة الأجنبية التي وردت بها دون تحويلها تلقائياً إلى الليرة السورية، وصولاً إلى إتاحة سحبها نقداً بالعملة الأجنبية ذاتها.

حقوق وخيارات أوسع للمستفيد

كما يتيح القرار للمستفيد إمكانية تحويل الأموال إلى الخارج أو نقلها بين حساباته لدى المصارف العاملة داخل سوريا، مع حرية الاحتفاظ بقيمة الحوالة كلياً أو جزئياً في الحساب بالعملة الأجنبية، أو التصرف بقيمتها عبر تصريفها إلى الليرة السورية أو إلى عملة أجنبية أخرى وفق رغبة المستفيد وسعر الصرف المعتمد بتاريخ التنفيذ.

ويتضمن القرار أيضاً توسيع نطاق الخدمات المصرفية لبيع وشراء القطع الأجنبي بما يلبي الاحتياجات المشروعة للأفراد والشركات وفق السياسات المعتمدة لدى المصارف، ليؤكد حق المستفيد في الاختيار بحيث تصله الحوالة بعملتها وهو من يقرر كيفية التصرف بها دون إلزامه بتحويلها إلى الليرة السورية.

مرونة أوسع للشركات في تعاملاتها

على صعيد الشركات، يوفر القرار رقم (807/ل.إ) خيارات أوسع لها في تعاملاتها التجارية والاستثمارية بالقطع الأجنبي، من خلال تنظيم التعاملات المرتبطة بعمليات التجارة الدولية لتصدير واستيراد السلع والخدمات، وإتاحة فتح الحسابات الجارية والاستثمارية للأشخاص الاعتباريين المقيمين وغير المقيمين لاستقبال الاستثمارات الواردة من الخارج.

وينظم القرار تنفيذ الحوالات التجارية بالقطع الأجنبي بما يشمل المدفوعات الصادرة والواردة المرتبطة بالعمليات التجارية، ويتيح عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للأغراض التجارية عبر المصارف العاملة، موفراً بذلك مرونة أوسع وخيارات مصرفية أشمل للشركات لإدارة تعاملاتها التجارية ومدفوعاتها بالقطع الأجنبي.

تنظيم التمويل المصرفي للأفراد والمشاريع

في حين ينظم القرار رقم (808/ل.إ) التمويل المصرفي لدعم الأفراد والأنشطة الاقتصادية، حيث يشمل في محور تمويل الأفراد والمشاريع إتاحة التمويل المصرفي للأفراد لشراء السلع والحصول على الخدمات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية وفقاً لمستوى الدخل والقدرة على السداد.

كما يتضمن دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر عبر إمكانية الحصول على تمويل لشراء الأصول والمعدات والمدخلات اللازمة لإطلاق المشاريع وتطويرها.

أما في محور التمويل السكني وتمويل الأنشطة الاقتصادية، فيتيح القرار التمويل المصرفي لشراء المساكن أو بنائها أو ترميمها وفق معايير تتعلق بقيمة العقار ودخل المستفيد وقدرته على السداد، إلى جانب تنظيم منح التسهيلات الائتمانية للشركات والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والإنتاجية والاستثمارية.

وبخصوص تمويل التجارة والتسهيلات المصرفية، يسمح القرار (808/ل.إ) بتمويل عمليات الاستيراد بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي وفق ضوابط تضمن تحويل المبالغ مباشرة إلى المورد الخارجي، وينظم تقديم التسهيلات المصرفية غير المباشرة من كفالات مصرفية واعتمادات مستندية وقبولات مصرفية بما يدعم تعاملات الشركات وأنشطتها التجارية.

ضوابط التمويل والائتمان

كما يرسخ القرار في محوره الخاص بضوابط التمويل والائتمان معايير واضحة لمنح تمويل مسؤول يفتح فرصاً أوسع للنشاط الاقتصادي، مستنداً إلى دراسة الجدارة الائتمانية والدخل والتدفقات النقدية والقدرة على السداد، مع تعزيز الرقابة على استخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله.

ويتم تعزيز الرقابة عبر ربط التمويل بالغرض المحدد له، وتقييم القدرة على السداد قبل منح التسهيل، وتعزيز الشفافية والحوكمة في منح الائتمان، ومتابعة استخدام التمويل والحد من توجيهه إلى أغراض غير مخصصة له.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في 7 حزيران الماضي قراراً يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) تاريخ 21 نيسان 2026، بما يمنح المستفيدين من الحوالات الخارجية مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام حوالاتهم.