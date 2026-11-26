دمشق-سانا
أوصى المشاركون في ختام “المشاورة الوطنية” التي أطلقتها أمس الأربعاء وزارة الطاقة، ممثّلةً بالمركز الوطني لبحوث الطاقة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتنمية رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق تحول عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
وتضمّنت التوصيات، وفقاً لرئيسة قسم الطاقة في “الإسكوا” راضية سداوي، سد الفجوات المتبقية في الحصول على الكهرباء باستخدام حلول مناسبة وقليلة التكلفة، وإعادة تنشيط التقدم في خدمات أنواع الوقود وتكنولوجيات الطهي النظيفة من خلال سياسات متكاملة، والانتقال من مشاريع الطاقة المتجددة إلى “أنظمة” الطاقة المتجددة، وتقييم إمكانيات الطاقة المتجددة ووضع أهداف طموحة لها.
وركزت التوصيات على أهمية اعتبار كفاءة استخدام الطاقة بمثابة بنية تحتية وإجراء منخفض التكلفة، والاستفادة من التقنيات الرقمية، وتعزيز قدرة أنظمة الطاقة على مواجهة النزاعات والصدمات الخارجية، إلى جانب تمتين التعاون والترابط الإقليميين.
تعزيز استدامة قطاع المعادن
وفيما يخص قطاع المعادن، أكّدت التوصيات على دعم البحوث والتنمية، وعلى أهمية معالجة الشواغل البيئية والاجتماعية، وتعزيز هياكل الحوكمة والشفافية والمساءلة، واعتماد إطار الاقتصاد الدائري لبناء مرونة سلاسل القيمة المعدنية والحد من التأثير البيئي وخفض التكاليف، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية من خلال التعاون التجاري الإقليمي وتبادل المعرفة بين البلدان العربية، وبناء القدرات والتدريب.
وحول كفاءة استخدام الطاقة، لفتت سداوي إلى أنه تم التطرّق إلى تدقيق طاقة إلزامية لكبار المستهلكين، وتطبيق المعايير وتفعيل ملصقات الكفاءة ورقابة الاستيراد، والبناء بكفاءة في إعادة الإعمار ووضع كود العزل والسخان الشمسي شرطاً للترخيص.
كما شملت التوصيات إدارة الطلب عبر العدادات الذكية، وتمويلاً مستداماً يحمي الفئات الهشة، وتمكين المركز الوطني لبحوث الطاقة لبناء القدرات، وشركات خدمات الطاقة.
الأطر التنظيمية وتطوير القدرات البشرية
وفيما يتعلق برأس المال البشري، بيّن مدير إدارة تنظيم قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة شادي كلش، أن التوصيات ركزت على أهمية وضع استراتيجيات تخطيط طويلة الأمد تراعي الظروف المحلية، واعتماد أطر تنظيمية متينة وإصلاحات شاملة لدعم التحول نحو الطاقة المستدامة، ومواءمة سياسات تطوير المهارات مع متطلبات القطاع وتعزيز نظم التعليم والتشغيل، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الكفاءات والمهارات السورية المتخصصة للعودة إلى البلاد.
كما شملت تطوير القدرات والمعارف ووضع إطار تعليمي يركز على الاستدامة ودمج التكنولوجيات المتقدمة في التعليم التقني والمهني، وتعزيز المساواة في اكتساب المهارات وتوسيع مسارات التشغيل عبر التدريب العملي، وإعادة تأهيل الكفاءات لخلق وظائف شاملة ومستدامة.
الاستثمار والتمويل وتعزيز الشراكات
وبشأن الاستثمار والتمويل والشراكات أوضح كلش، أن التوصيات ركزت على توسيع وتنويع قنوات التمويل وتعزيز التكامل بين رأس المال المالي والبشري، إضافةً إلى توسيع الوصول للاستثمار في التكنولوجيا، إلى جانب إنشاء آليات حوار رسمية وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشباب، وتيسير التعاون بين القطاعات والمؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.
وانطلقت أمس الأربعاء في فندق الداماروز بدمشق مشاورة وطنية حول مسارات الانتقال في مجال الطاقة المستدامة في سوريا بشكل شامل وعادل، بهدف تعزيز الحوار الوطني حول مسارات الانتقال في مجال الطاقة، بما يتماشى مع أولويات التعافي وأهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية، مع التأكيد على أهمية توسيع الوصول إلى خدمات الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة، وتسريع نشر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز موثوقية البنية التحتية للطاقة.