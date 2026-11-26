دمشق-سانا‏

‏أوصى المشاركون في ختام “المشاورة الوطنية” التي أطلقتها أمس الأربعاء وزارة الطاقة، ممثّلةً بالمركز الوطني لبحوث ‏الطاقة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتنمية ‏رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق تحول عادل ومستدام في قطاع الطاقة.‏

‏وتضمّنت التوصيات، وفقاً لرئيسة قسم الطاقة في “الإسكوا” راضية سداوي، سد الفجوات المتبقية في الحصول على ‏الكهرباء باستخدام حلول مناسبة وقليلة التكلفة، وإعادة تنشيط التقدم في خدمات أنواع الوقود وتكنولوجيات الطهي النظيفة من ‏خلال سياسات متكاملة، والانتقال من مشاريع الطاقة المتجددة إلى “أنظمة” الطاقة المتجددة، وتقييم إمكانيات الطاقة المتجددة ‏ووضع أهداف طموحة لها.‌‏ ‏

‏ ‏وركزت التوصيات على أهمية اعتبار كفاءة استخدام الطاقة بمثابة بنية تحتية وإجراء منخفض التكلفة، والاستفادة من ‏التقنيات الرقمية، وتعزيز قدرة أنظمة الطاقة على مواجهة النزاعات والصدمات الخارجية، إلى جانب تمتين التعاون ‏والترابط الإقليميين.‏

‏تعزيز استدامة قطاع المعادن

وفيما يخص قطاع المعادن، أكّدت التوصيات على دعم البحوث والتنمية، وعلى أهمية معالجة الشواغل البيئية والاجتماعية، ‏وتعزيز هياكل الحوكمة والشفافية والمساءلة، واعتماد إطار الاقتصاد الدائري لبناء مرونة سلاسل القيمة المعدنية والحد من ‏التأثير البيئي وخفض التكاليف، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية من خلال التعاون التجاري الإقليمي وتبادل المعرفة بين ‏البلدان العربية، وبناء القدرات والتدريب.‏

‏وحول كفاءة استخدام الطاقة، لفتت سداوي إلى أنه تم التطرّق إلى تدقيق طاقة إلزامية لكبار المستهلكين، وتطبيق المعايير ‏وتفعيل ملصقات الكفاءة ورقابة الاستيراد، والبناء بكفاءة في إعادة الإعمار ووضع كود العزل والسخان الشمسي شرطاً ‏للترخيص.‏

‏ ‏كما شملت التوصيات إدارة الطلب عبر العدادات الذكية، وتمويلاً مستداماً يحمي الفئات الهشة، وتمكين المركز الوطني ‏لبحوث الطاقة لبناء القدرات، وشركات خدمات الطاقة.‏

‏الأطر التنظيمية وتطوير القدرات البشرية

وفيما يتعلق برأس المال البشري، بيّن مدير إدارة تنظيم قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة شادي كلش، أن التوصيات ركزت ‏على أهمية وضع استراتيجيات تخطيط طويلة الأمد تراعي الظروف المحلية، واعتماد أطر تنظيمية متينة وإصلاحات ‏شاملة لدعم التحول نحو الطاقة المستدامة، ومواءمة سياسات تطوير المهارات مع متطلبات القطاع وتعزيز نظم التعليم ‏والتشغيل، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الكفاءات والمهارات السورية المتخصصة للعودة إلى البلاد.‏

كما شملت تطوير القدرات والمعارف ووضع إطار تعليمي يركز على الاستدامة ودمج التكنولوجيات المتقدمة في التعليم ‏التقني والمهني، وتعزيز المساواة في اكتساب المهارات وتوسيع مسارات التشغيل عبر التدريب العملي، وإعادة تأهيل ‏الكفاءات لخلق وظائف شاملة ومستدامة.‏

‏ ‏الاستثمار والتمويل وتعزيز الشراكات

وبشأن الاستثمار والتمويل والشراكات أوضح كلش، أن التوصيات ركزت على توسيع وتنويع قنوات التمويل وتعزيز ‏التكامل بين رأس المال المالي والبشري، إضافةً إلى توسيع الوصول للاستثمار في التكنولوجيا، إلى جانب إنشاء آليات حوار ‏رسمية وتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشباب، وتيسير التعاون بين ‏القطاعات والمؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.‏

‏وانطلقت أمس الأربعاء في فندق الداماروز بدمشق مشاورة وطنية حول مسارات الانتقال في مجال الطاقة المستدامة في ‏سوريا بشكل شامل وعادل، بهدف تعزيز الحوار الوطني حول مسارات الانتقال في مجال الطاقة، بما يتماشى مع أولويات ‏التعافي وأهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية، مع التأكيد على أهمية توسيع الوصول إلى خدمات الطاقة الموثوقة ‏وميسورة التكلفة، وتسريع نشر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز موثوقية البنية التحتية للطاقة.‏