ريف دمشق-سانا

بحثت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، التابعة لوزارة الطاقة، مع المديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين التركية (MTA)، آليات إعداد اتفاقية للتعاون والاستثمار في قطاع التعدين، تحدد مجالات العمل المشترك وأطره وآليات تنفيذه، وذلك استكمالاً لمخرجات مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين الجانبين في مجال علوم الأرض والجيولوجيا والتعدين.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع عُقد في مقر المؤسسة بعدرا، بحضور مديرها العام سراج الحريري، ومعاونه خليل الأسعد، ومدير الشركة العامة للفوسفات أسامة المحمود، ومدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة عبد الله الشحود، فيما مثّل الجانب التركي المدير العام لشركة MTAIC للتعدين نائل يلدرم، ومدير العلاقات الخارجية فيها يونس باديم، ومدير التخطيط الاستراتيجي وتطوير العمل بهادر كالباقجي.

فرص التعاون والاستثمار

تناول الاجتماع مجالات التعاون المقترحة في قطاع الجيولوجيا والتعدين، وفرص تطوير الشراكة والاستثمار في الموارد والثروات المعدنية السورية، وسبل الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية لدى الجانبين.

كما بحث المشاركون الأطر الفنية والتعاقدية اللازمة لإعداد اتفاقية التعاون والاستثمار، بما يمهد للانتقال من التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية ومشروعات تنفيذية تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية السورية.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن في الثاني عشر من تشرين الأول الماضي إجراء مباحثات بشأن مشروع لإنشاء خط ربط كهربائي يربط تركيا وسوريا والأردن والسعودية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.