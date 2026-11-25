دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل والبنية التحتية، إلى جانب التحضيرات للاجتماع الرباعي المرتقب، الذي يجمع وزراء النقل في سوريا والسعودية والأردن وتركيا، والمقرر عقده مطلع الشهر المقبل.

وذكرت قناة الوزارة عبر تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا مشروع الربط السككي الإقليمي، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى ربط السعودية بتركيا عبر الأراضي السورية والأردنية، بما يعزز الترابط بين شبكات النقل في المنطقة، ويفتح آفاقاً أوسع لحركة التجارة ونقل البضائع، ويرسّخ موقع سوريا بوصفها حلقة وصل رئيسية في منظومة النقل الإقليمي.

وركز اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، على دور الشركات السعودية في تنفيذ مشاريع الطرق ضمن سوريا، من خلال تشارك شركتي “الرواف” و”الكواتي”، في تنفيذ أعمال تأهيل طريق دمشق–تدمر–دير الزور، وإنشاء مسار ثانٍ له، فيما تقوم شركة ستس (SETS) السعودية للاستشارات الهندسية، بالإشراف على المشروع.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز مجالات التعاون، وتوسيع الشراكات في مشاريع النقل والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين الربط الإقليمي، وتنشيط حركة التجارة، وتهيئة فرص جديدة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

واستعرض الوزير بدر خلال الاجتماع واقع شبكة السكك الحديدية في سوريا، والتحديات التي تواجه إعادة تأهيلها وتطويرها، فضلاً عن خطة الوزارة للنهوض بهذا القطاع، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانات السعودية في تطوير البنية التحتية للنقل السككي، وتعزيز دور سوريا ممراً إقليمياً لحركة النقل والتجارة.

وأعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل في الـ 19 من شهر آب الماضي، عن إرساء طلب العروض الخاص بتنفيذ مشروعي تأهيل طريقي (دمشق – تدمر) و(تدمر – دير الزور)، وإنشاء ‏فرع ثانٍ لهما، على شركتي “الرواف” السعودية و”الكواتي” السورية.

كما وقعت المؤسسة مع شركة ستس (SETS) السعودية للاستشارات الهندسية، في الـ 17 من شهر تشرين الثاني الجاري، عقد مشروع الإشراف على المشروعين.