دمشق -سانا‏

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من مجلس الأعمال ‏العراقي السوري برئاسة رافع الراوي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. ‏

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وأوضحت وزارة الاقتصاد عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي عُقد بحضور مجلس الأعمال السوري العراقي، ناقش ‏التحضيرات لعقد الملتقى الاستثماري السوري العراقي المشترك في دمشق، واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في ‏سوريا، ولا سيما في المناطق الشرقية، وإمكانات تطوير الشراكات بين القطاع الخاص في كل من البلدين.‏

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كما تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري، ومعالجة التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في ‏توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.‏

وأكد الوزير رمضان أهمية الدور الذي يضطلع به مجلسا الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبناء شراكات ‏استثمارية مستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.‏

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وتأتي المباحثات في إطار الحراك الاقتصادي السوري العراقي الرامي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين ‏البلدين، وتوسيع دور القطاع الخاص في إقامة شراكات مشتركة، ولا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادي غرف التجارة ‏السورية والعراقية في آب الماضي، بهدف تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.‏