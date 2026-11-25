دمشق -سانا
بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع وفد من مجلس الأعمال العراقي السوري برئاسة رافع الراوي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضحت وزارة الاقتصاد عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي عُقد بحضور مجلس الأعمال السوري العراقي، ناقش التحضيرات لعقد الملتقى الاستثماري السوري العراقي المشترك في دمشق، واستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا، ولا سيما في المناطق الشرقية، وإمكانات تطوير الشراكات بين القطاع الخاص في كل من البلدين.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري، ومعالجة التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الوزير رمضان أهمية الدور الذي يضطلع به مجلسا الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبناء شراكات استثمارية مستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتأتي المباحثات في إطار الحراك الاقتصادي السوري العراقي الرامي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع دور القطاع الخاص في إقامة شراكات مشتركة، ولا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادي غرف التجارة السورية والعراقية في آب الماضي، بهدف تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.