دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس لجنة قطاع الأعمال الخيرية والتنموية في مجلس الأعمال السعودي السوري، ‏أحمد الرماح، سبل تطوير مبادرة “تمكين للتمويل الأصغر في سوريا” التي يجري التحضير لها وتوسيع نطاقها لتشمل ‏مختلف المناطق في سوريا، وزيادة عدد المستفيدين منها.‏

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة المالية في دمشق اليوم الأربعاء، أهمية وضع إطار مؤسسي واضح ‏بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وآليات حوكمة مالية منضبطة للمبادرة، بما يضمن إدارة التمويل وفق أسس دقيقة وفعالة.‏

وأشار الوزير برنية إلى أهمية مشاركة المصارف الحكومية في المبادرة، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد ‏تواجه تنفيذها، بما يسهم في تسهيل وصول التمويل إلى المستفيدين، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة، وخلق فرص ‏عمل.‏

من جانبه أشاد الجانب السعودي بتعاون الحكومة السورية، مؤكداً الحرص على توظيف كل الجهود لإنجاح المبادرة.‏

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، وقع في وقت سابق اليوم مع رئيس لجنة قطاع ‏الأعمال الخيرية والتنموية في مجلس الأعمال السعودي السوري مذكرة تفاهم إطارية بشأن التعاون والتنسيق المؤسسي في ‏المجال التنموي.‏