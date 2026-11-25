دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس لجنة قطاع الأعمال الخيرية والتنموية في مجلس الأعمال السعودي السوري، أحمد الرماح، سبل تطوير مبادرة “تمكين للتمويل الأصغر في سوريا” التي يجري التحضير لها وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف المناطق في سوريا، وزيادة عدد المستفيدين منها.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة المالية في دمشق اليوم الأربعاء، أهمية وضع إطار مؤسسي واضح بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وآليات حوكمة مالية منضبطة للمبادرة، بما يضمن إدارة التمويل وفق أسس دقيقة وفعالة.
وأشار الوزير برنية إلى أهمية مشاركة المصارف الحكومية في المبادرة، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذها، بما يسهم في تسهيل وصول التمويل إلى المستفيدين، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة، وخلق فرص عمل.
من جانبه أشاد الجانب السعودي بتعاون الحكومة السورية، مؤكداً الحرص على توظيف كل الجهود لإنجاح المبادرة.
وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، وقع في وقت سابق اليوم مع رئيس لجنة قطاع الأعمال الخيرية والتنموية في مجلس الأعمال السعودي السوري مذكرة تفاهم إطارية بشأن التعاون والتنسيق المؤسسي في المجال التنموي.