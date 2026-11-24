دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، برئاسة المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر، سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الزراعي في سوريا.

وذكرت الوزارة اليوم الإثنين، أن الاجتماع الذي عقد في مقرها بدمشق، تناول فرص دعم تمويل القطاع الزراعي على ثلاثة مستويات رئيسية، تشمل الاستثمار والتنمية والتمويل الأصغر الموجه للأنشطة الزراعية، إلى جانب أهمية دعم التكنولوجيا الزراعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج وتحسين كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.

تمويل الاستثمارات ودور المغتربين

كما تمت مناقشة الدور الذي يمكن أن يؤديه المغتربون السوريون في دعم القطاع الزراعي، من خلال تطوير آليات تمويلية منظمة تتيح توجيه مدخراتهم واستثماراتهم نحو مشاريع زراعية منتجة ومستدامة.

وأكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لسوريا في المجال الزراعي، ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي والربط الاقتصادي الإقليمي، بما يخدم مصالح سوريا ودول المنطقة، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار.



وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات وتنسيق الجهود لحشد الموارد وتطوير آليات التمويل لدعم القطاع الزراعي.



وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش، بحث أمس الأحد مع الواعر، آفاق التعاون ‏المشترك وسبل دعم أولويات التعافي في سوريا.‏





