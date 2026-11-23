دمشق-سانا

أطلق وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية ‏اليوم الإثنين الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التأمين في سوريا، بهدف تعزيز كفاءة ‏القطاع وتحديث أدواته، بما يدعم دوره التنموي ويعزّز مساهمته في دعم الاقتصاد ‏الوطني، وذلك خلال فعالية أقامتها الوزارة في محطة الحجاز بدمشق.‏

وأكد برنية في كلمة له أن الاستراتيجية تمتد على مدى خمس سنوات، ولا تقتصر على عمل الهيئة وحدها، بل تمثل رؤية وطنية متكاملة للدولة والمجتمع والشركات، تستهدف الارتقاء بالقطاع ‏وتعزيز دوره في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.‏

التأمين ضمن منظومة مالية متكاملة

وأوضح برنية أن الاستراتيجية تشكل بداية مرحلة جديدة يستعيد خلالها قطاع التأمين ‏دوره الطبيعي في حماية الأفراد والمؤسسات، والمساهمة في دعم التعافي الاقتصادي ‏وإعادة الإعمار، ضمن رؤية أوسع تتبناها وزارة المالية للنهوض بالقطاعات المالية ‏غير المصرفية وتعزيز تكاملها مع القطاع المصرفي وأسواق المال.‏

وبيّن أن الوزارة أعدّت خلال الفترة الماضية منظومة متكاملة من الاستراتيجيات وخرائط ‏الطريق، تشمل استراتيجية تطوير أسواق المال المرتقبة، وخطط مواءمة المؤسسات ‏التابعة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ‏تطوير أدوات التمويل المحلي والارتقاء بالبنية المؤسسية للجهات الرقابية.‏

وأشار برنية إلى أن هذه الاستراتيجيات أُعدّت وفق أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون ‏مع خبراء وبيوت خبرة متخصصة، بهدف بناء قطاع مالي متوازن يتكامل فيه التأمين ‏مع المصارف وأسواق رأس المال، بما يسهم في تعبئة المدخرات وإدارة المخاطر ‏وتمويل الاستثمارات واستعادة ثقة المستثمرين.‏

ستة محاور لتطوير التأمين

بين وزير المالية أنه تم تحديد مستهدفات واضحة لقطاع التأمين خلال مدة ‏الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور أساسية، أولها بناء إطار تشريعي حديث بإصدار ‏قانون جديد لقطاع التأمين ينظم أعمال التأمين وإعادة التأمين وينسجم مع المبادئ ‏الأساسية للجمعية الدولية لمراقبي التأمين.‏

وأوضح برنية أن المحور الثاني يركز على الانتقال بهيئة الإشراف على التأمين إلى ‏رقابة مبنية على المخاطر عبر نموذج إشرافي متطور ومتكامل يركز على الملاءة ‏والسلوك المهني ومكافحة الجرائم المالية، بينما يستهدف المحور الثالث بناء شركات ‏تأمين أقوى وأكثر ملاءة من خلال تعزيز رسملتها وحوكمتها وتطبيق معايير التقارير ‏المالية بما فيها معيار (‏IFRS 17‌‏).‏

وأضاف برنية أن المحور الرابع يهدف إلى توسيع انتشار التأمين وزيادة مساهمته في ‏الناتج المحلي الإجمالي عبر طرح منتجات جديدة في التأمين الصحي والزراعي ‏والتكافلي ومتناهي الصغر، وتأمين مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، في حين ‏يركز المحور الخامس على الاندماج في الأسواق العالمية واستعادة العلاقات مع ‏معيدي التأمين والوسطاء الدوليين ورفع الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي.‏

وأشار برنية إلى أن المحور السادس يتمحور حول التحول الرقمي وحماية حملة ‏الوثائق من خلال تسريع تسوية المطالبات وتعزيز الشفافية والتوعية وصون حقوق ‏المؤمن لهم.‏

عودة التأمين إلى الأسواق العالمية

أكد الوزير برنية أن الاستراتيجية تستهدف إعادة دمج السوق السورية في الأسواق ‏العالمية عبر استعادة العلاقات مع معيدي التأمين والوسطاء الدوليين، ورفع الطاقة ‏الاستيعابية للسوق المحلية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول الرقمي يركز على تسريع ‏تسوية المطالبات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.‏

ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية يعكس تنامي اهتمام الأسواق العالمية بالسوق ‏السورية، ولا سيما في مجال إعادة التأمين، موضحاً أن عدداً من الوسطاء الدوليين ‏باشروا إجراءات التسجيل لدى هيئة الإشراف على التأمين، ما يفتح المجال أمام ‏استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.‏

وشدد برنية على أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تكاملاً بين وزارة المالية وهيئة الإشراف ‏على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين والشركات العاملة في السوق والجهات ‏الحكومية ذات الصلة، مؤكداً متابعة التنفيذ عبر خطط عمل محددة زمنياً ومؤشرات ‏أداء قابلة للقياس لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.‏

إعادة التأمين الدولي وقانون موحد مرتقب

بدوره أكد المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين ‌‎فراس العظم لـ سانا أن المرحلة ‏الحالية تشهد تحولاً نوعياً تمثل بعودة السوق السورية إلى قطاع إعادة التأمين الدولي ‏وبدء اهتمام عدد من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، ما يعزز قدرة السوق على ‏استقطاب التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الكبرى.‏

وأوضح العظم أن عودة معيدي التأمين العالميين تكتسب أهمية خاصة في ظل ‏متطلبات إعادة الإعمار، ولا سيما في مجال التأمين الهندسي للمشروعات والبنى ‏التحتية، ما يسهم في توفير الحماية التأمينية للمتعهدين والاستثمارات الضخمة ويعزز ‏الملاءة المالية للسوق. ‏

وكشف العظم عن أن العمل جار على إعداد قانون موحد جديد للتأمين يتضمن ‏تحديث البيئة التشريعية والرقابية، بالتوازي مع الانتقال إلى الرقابة المبنية على ‏المخاطر واعتماد اختبارات الضغط لقياس قدرة الشركات على مواجهة الحوادث الكبرى ‏والكوارث المحتملة، بما يعزز استقرار القطاع ويرفع جاهزيته للتعامل مع المخاطر ‏المستقبلية.‏

تحديث القطاع وأتمتة التأمين الإلزامي

من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين ‌‎بسام غزال لـ سانا أن ‏الاتحاد أطلق هويته البصرية الجديدة بالتوازي مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة لقطاع ‏التأمين، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تطوير السوق التأمينية وتعزيز دورها في ‏دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.‏

وأوضح غزال أن الاستراتيجية تشكل خطوة مهمة نحو تحديث القطاع ورفع كفاءته بما ‏ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الفعالية شهدت أيضاً إطلاق برنامج ‏التأمين الإلزامي بصيغته المحدثة، والذي يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ‏والجهد على المواطنين، من خلال حلول رقمية وأتمتة متطورة تواكب المعايير ‏والممارسات المعتمدة إقليمياً. ‏

وأكد غزال أن هذه الخطوات تمثل بداية لمسار تطويري مستمر يستهدف بناء قطاع ‏تأميني أكثر حداثة وكفاءة وقدرة على تلبية احتياجات السوق السورية.‏

وكان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بحث في 6 تموز ‏الماضي مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين لشركات التأمين التوجهات ‏والاستراتيجية الشاملة التي تعمل الهيئة على إنجازها لتطوير قطاع التأمين.‏