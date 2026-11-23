دمشق-سانا
أطلق وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية اليوم الإثنين الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التأمين في سوريا، بهدف تعزيز كفاءة القطاع وتحديث أدواته، بما يدعم دوره التنموي ويعزّز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك خلال فعالية أقامتها الوزارة في محطة الحجاز بدمشق.
وأكد برنية في كلمة له أن الاستراتيجية تمتد على مدى خمس سنوات، ولا تقتصر على عمل الهيئة وحدها، بل تمثل رؤية وطنية متكاملة للدولة والمجتمع والشركات، تستهدف الارتقاء بالقطاع وتعزيز دوره في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
التأمين ضمن منظومة مالية متكاملة
وأوضح برنية أن الاستراتيجية تشكل بداية مرحلة جديدة يستعيد خلالها قطاع التأمين دوره الطبيعي في حماية الأفراد والمؤسسات، والمساهمة في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ضمن رؤية أوسع تتبناها وزارة المالية للنهوض بالقطاعات المالية غير المصرفية وتعزيز تكاملها مع القطاع المصرفي وأسواق المال.
وبيّن أن الوزارة أعدّت خلال الفترة الماضية منظومة متكاملة من الاستراتيجيات وخرائط الطريق، تشمل استراتيجية تطوير أسواق المال المرتقبة، وخطط مواءمة المؤسسات التابعة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير أدوات التمويل المحلي والارتقاء بالبنية المؤسسية للجهات الرقابية.
وأشار برنية إلى أن هذه الاستراتيجيات أُعدّت وفق أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون مع خبراء وبيوت خبرة متخصصة، بهدف بناء قطاع مالي متوازن يتكامل فيه التأمين مع المصارف وأسواق رأس المال، بما يسهم في تعبئة المدخرات وإدارة المخاطر وتمويل الاستثمارات واستعادة ثقة المستثمرين.
ستة محاور لتطوير التأمين
بين وزير المالية أنه تم تحديد مستهدفات واضحة لقطاع التأمين خلال مدة الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور أساسية، أولها بناء إطار تشريعي حديث بإصدار قانون جديد لقطاع التأمين ينظم أعمال التأمين وإعادة التأمين وينسجم مع المبادئ الأساسية للجمعية الدولية لمراقبي التأمين.
وأوضح برنية أن المحور الثاني يركز على الانتقال بهيئة الإشراف على التأمين إلى رقابة مبنية على المخاطر عبر نموذج إشرافي متطور ومتكامل يركز على الملاءة والسلوك المهني ومكافحة الجرائم المالية، بينما يستهدف المحور الثالث بناء شركات تأمين أقوى وأكثر ملاءة من خلال تعزيز رسملتها وحوكمتها وتطبيق معايير التقارير المالية بما فيها معيار (IFRS 17).
وأضاف برنية أن المحور الرابع يهدف إلى توسيع انتشار التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عبر طرح منتجات جديدة في التأمين الصحي والزراعي والتكافلي ومتناهي الصغر، وتأمين مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، في حين يركز المحور الخامس على الاندماج في الأسواق العالمية واستعادة العلاقات مع معيدي التأمين والوسطاء الدوليين ورفع الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي.
وأشار برنية إلى أن المحور السادس يتمحور حول التحول الرقمي وحماية حملة الوثائق من خلال تسريع تسوية المطالبات وتعزيز الشفافية والتوعية وصون حقوق المؤمن لهم.
عودة التأمين إلى الأسواق العالمية
أكد الوزير برنية أن الاستراتيجية تستهدف إعادة دمج السوق السورية في الأسواق العالمية عبر استعادة العلاقات مع معيدي التأمين والوسطاء الدوليين، ورفع الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج للتحول الرقمي يركز على تسريع تسوية المطالبات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية يعكس تنامي اهتمام الأسواق العالمية بالسوق السورية، ولا سيما في مجال إعادة التأمين، موضحاً أن عدداً من الوسطاء الدوليين باشروا إجراءات التسجيل لدى هيئة الإشراف على التأمين، ما يفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد برنية على أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تكاملاً بين وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين والشركات العاملة في السوق والجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكداً متابعة التنفيذ عبر خطط عمل محددة زمنياً ومؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
إعادة التأمين الدولي وقانون موحد مرتقب
بدوره أكد المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين فراس العظم لـ سانا أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً نوعياً تمثل بعودة السوق السورية إلى قطاع إعادة التأمين الدولي وبدء اهتمام عدد من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، ما يعزز قدرة السوق على استقطاب التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الكبرى.
وأوضح العظم أن عودة معيدي التأمين العالميين تكتسب أهمية خاصة في ظل متطلبات إعادة الإعمار، ولا سيما في مجال التأمين الهندسي للمشروعات والبنى التحتية، ما يسهم في توفير الحماية التأمينية للمتعهدين والاستثمارات الضخمة ويعزز الملاءة المالية للسوق.
وكشف العظم عن أن العمل جار على إعداد قانون موحد جديد للتأمين يتضمن تحديث البيئة التشريعية والرقابية، بالتوازي مع الانتقال إلى الرقابة المبنية على المخاطر واعتماد اختبارات الضغط لقياس قدرة الشركات على مواجهة الحوادث الكبرى والكوارث المحتملة، بما يعزز استقرار القطاع ويرفع جاهزيته للتعامل مع المخاطر المستقبلية.
تحديث القطاع وأتمتة التأمين الإلزامي
من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين بسام غزال لـ سانا أن الاتحاد أطلق هويته البصرية الجديدة بالتوازي مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة لقطاع التأمين، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تطوير السوق التأمينية وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأوضح غزال أن الاستراتيجية تشكل خطوة مهمة نحو تحديث القطاع ورفع كفاءته بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الفعالية شهدت أيضاً إطلاق برنامج التأمين الإلزامي بصيغته المحدثة، والذي يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال حلول رقمية وأتمتة متطورة تواكب المعايير والممارسات المعتمدة إقليمياً.
وأكد غزال أن هذه الخطوات تمثل بداية لمسار تطويري مستمر يستهدف بناء قطاع تأميني أكثر حداثة وكفاءة وقدرة على تلبية احتياجات السوق السورية.
وكان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بحث في 6 تموز الماضي مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين لشركات التأمين التوجهات والاستراتيجية الشاملة التي تعمل الهيئة على إنجازها لتطوير قطاع التأمين.