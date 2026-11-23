دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، والسفير التركي بدمشق نوح ‏يلماز آفاق التعاون الثنائي، وتمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء الذي عقد في مبناها، تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتعزيز التنسيق والتواصل المشترك، بما يسهم في خدمة المصالح المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار، ويدعم تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتكثيف الجهود المشتركة لتذليل العقبات وتسهيل حركة التبادل التجاري والصناعي في المرحلة المقبلة.

وبحث مسؤولون في غرف التجارة والصناعة السورية مع وفود اقتصادية تركية من ولايتي أفيون قره حصار وقونية، أمس الأحد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري، وتطوير العلاقات التجارية، وزيادة التبادل التجاري، وتذليل العقبات أمام الشراكات المشتركة بين الجانبين.