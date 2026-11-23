دمشق-سانا

أطلق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية، اليوم الإثنين، الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التأمين في سوريا، بهدف تعزيز كفاءة القطاع وتحديث أدواته، بما يدعم دوره التنموي ويعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك خلال فعالية أقامتها الوزارة في محطة الحجاز بدمشق.

وتتمحور الاستراتيجية الوطنية حول ثماني ركائز تشمل تطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتطوير الإطار الإشرافي والرقابي وتعزيز كفاءته وفاعليته، وتطوير هيكل السوق التأمينية وتعزيز المنافسة، وتنويع المنتجات التأمينية، وتوسيع نطاق التغطيات لتلبية احتياجات الأفراد والاقتصاد.

كما تشمل الاستراتيجية تعزيز الوعي التأميني وثقة الجمهور ورفع مستوى المعرفة بالتأمين، والتحديث التقني والتحول الرقمي وتطوير الخدمات والعمليات التأمينية، والبناء المؤسسي وتطوير القدرات التأمينية وتأهيل الكوادر المهنية، والتكامل الدولي وإعادة التأمين وحماية الاستثمار، وتعزيز ارتباط السوق السورية بالأسواق العالمية.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق هذه الركائز عبر ثلاث مراحل زمنية، الأولى إرساء الأسس خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم مرحلة التوحيد خلال السنتين الرابعة والخامسة، وصولاً إلى مرحلة النضج الكامل بعد السنة الخامسة.