دمشق-سانا‏

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رغم تراجع إنتاج الفستق الحلبي في سوريا خلال موسم 2026 إلى نحو 34 ألف طن، مقارنة ‏بنحو 41 ألف طن في الموسم الماضي، يواصل المنتج السوري حضوره في الأسواق ‏الخارجية، مع تصدير نحو 20 بالمئة من إجمالي إنتاج الموسم، في ظل جهود حكومية لتطوير ‏القطاع وتحسين جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية.‏

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وأوضح مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة عادل هواش، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الإثنين، أن انخفاض الإنتاج يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها قلة الهطولات المطرية خلال ‏الموسم المطري 2024-2025، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وقلع الأشجار وقطعها، ‏وتهجير المزارعين خلال سنوات الثورة، إضافة إلى انتشار آفة الكابنودس.‏

الصادرات والأسواق الخارجية ‏

وبحسب هواش، بلغت الكميات المصدرة حتى 22 تشرين الثاني الجاري 827 ألفاً و806 ‏كيلوغرامات من لب الفستق، و330 ألفاً و189 كيلوغراماً من الفستق بقشره، ومليوناً و223 ‏ألفاً و967 كيلوغراماً من الفستق الأخضر، بما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي إنتاج الموسم.‏





وأشار هواش إلى أن السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة للب الفستق السوري، فيما يأتي ‏لبنان في مقدمة مستوردي الفستق الأخضر، إلى جانب الأردن والإمارات ومصر، فضلاً عن ‏أسواق أخرى تشمل ألمانيا وكندا وماليزيا.‏ ‏

ولفت هواش إلى أن تحديد الكميات القابلة للتصدير يرتبط بحجم الإنتاج المحلي واحتياجات ‏السوق، مع مراعاة المواصفات الفنية والصحية ومتطلبات الدول المستوردة، مؤكداً أهمية ‏المحافظة على جودة المنتج وخصائصه النوعية، وتطوير عمليات الفرز والتدريج والتعبئة، ‏والالتزام بالمعايير الصحية الدولية، وفتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع ‏المستوردين.‏

اشتراطات الجودة والسلامة الغذائية

فيما يتعلق بمتطلبات التصدير، أوضح هواش ضرورة أن تكون ثمار الفستق بقشرها سليمة ‏ونظيفة وجافة، وخالية من الرطوبة غير الطبيعية، وأن يكون اللب خالياً من الحشرات والعفن ‏والتزنخ والروائح والنكهات الغريبة، وألا تتجاوز نسبة رطوبته 6.5 بالمئة.‏

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وبيّن أن الفحوص المخبرية تشمل الكشف عن الأفلاتوكسينات، ولا سيما ‏B1‌‏ والأفلاتوكسينات ‏الكلية، ومتبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم، إلى جانب الفحوص ‏الميكروبيولوجية للكشف عن السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتأكد من خلو الشحنات من ‏الآفات الحشرية وأطوارها، واستصدار شهادة الصحة النباتية اللازمة للتصدير.‏

التجفيف والتخزين والتوضيب

أكد هواش أن الحفاظ على جودة الفستق يبدأ مباشرة بعد القطاف، من خلال إزالة القشرة ‏الخارجية وبدء التجفيف خلال 24 ساعة، تجنباً لارتفاع الرطوبة ونمو الأعفان، مع خفض ‏نسبة الرطوبة إلى نحو 5-7 بالمئة، باستخدام المجففات المناسبة أو التجفيف الشمسي على ‏أسطح نظيفة ومعزولة عن التربة، مع التقليب والتهوية المستمرة.‏

وأضاف أن التخزين السليم يتطلب مستودعات نظيفة وجافة وجيدة التهوية، مع ضبط درجات ‏الحرارة والرطوبة وحماية المنتج من الحشرات والروائح والتلوث.‏



‏ وأشار هواش إلى أهمية استخدام عبوات غذائية مطابقة للمواصفات في عمليات التوضيب، مع ‏إمكانية اعتماد التعبئة بالتفريغ الهوائي أو غاز النيتروجين، ولا سيما للب الفستق، للحد من ‏الأكسدة والتزنخ، مع تدوين بيانات المنشأ والإنتاج والصلاحية ورقم التشغيلة.‏

‏دعم حكومي لتطوير القطاع

أوضح هواش أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما الوقود والمبيدات والأسمدة، وصعوبة تأمين ‏مستلزمات الخدمة الزراعية، من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، فيما يواجه المصدرون ‏صعوبات تتعلق بفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج، فضلاً عن تكاليف النقل والشحن ‏ومتطلبات الجودة والفحوص المخبرية.‏

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وبيّن أن وزارة الزراعة تعمل على دعم القطاع من خلال تقديم الإرشاد الفني للمزارعين عبر ‏مكتب الفستق الحلبي، وتأمين غراس موثوقة بأسعار رمزية من مشاتل مديريات الزراعة، ‏وتوفير مطاعيم الفستق الحلبي من مشاتل الأمهات بأسعار شبه مجانية.‏



‏ ‏ولفت إلى أن الوزارة تنفذ البرنامج الوطني لتطوير القطاع، بدءاً من تأمين البذار والغراس، ‏وصولاً إلى مراحل الإنتاج والتسويق النهائي، بالتعاون مع الجهات المعنية.‏

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وأكد هواش أن تحسن الإنتاج في المواسم المقبلة يرتبط بتحسن الظروف المناخية، وتوافر ‏مستلزمات الإنتاج، وعودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم، والحد من الآفات الزراعية، مشيراً ‏إلى أن تطوير عمليات الفرز والتجفيف والتوضيب والتصنيع، إلى جانب فتح أسواق تصديرية ‏جديدة، يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج السوري، وتعزيز قدرته التنافسية ومكانته في ‏الأسواق العالمية.‏

وتبلغ المساحة المزروعة بالفستق الحلبي في سوريا نحو 67 ألفاً و864 هكتاراً، تضم قرابة ‌‏10.5 ملايين شجرة، منها نحو 8 ملايين شجرة مثمرة، وتتوزع المساحات على المحافظات ‏بواقع 27 ألفاً و374 هكتاراً في حماة، و23 ألفاً و516 هكتاراً في حلب، و11 ألفاً و126 ‏هكتاراً في إدلب، ونحو 3 آلاف هكتار في باقي المحافظات.‏‏ ‏