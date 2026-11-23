دمشق-سانا
رغم تراجع إنتاج الفستق الحلبي في سوريا خلال موسم 2026 إلى نحو 34 ألف طن، مقارنة بنحو 41 ألف طن في الموسم الماضي، يواصل المنتج السوري حضوره في الأسواق الخارجية، مع تصدير نحو 20 بالمئة من إجمالي إنتاج الموسم، في ظل جهود حكومية لتطوير القطاع وتحسين جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية.
وأوضح مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة عادل هواش، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن انخفاض الإنتاج يعود إلى جملة من العوامل، أبرزها قلة الهطولات المطرية خلال الموسم المطري 2024-2025، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وقلع الأشجار وقطعها، وتهجير المزارعين خلال سنوات الثورة، إضافة إلى انتشار آفة الكابنودس.
الصادرات والأسواق الخارجية
وبحسب هواش، بلغت الكميات المصدرة حتى 22 تشرين الثاني الجاري 827 ألفاً و806 كيلوغرامات من لب الفستق، و330 ألفاً و189 كيلوغراماً من الفستق بقشره، ومليوناً و223 ألفاً و967 كيلوغراماً من الفستق الأخضر، بما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي إنتاج الموسم.
وأشار هواش إلى أن السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة للب الفستق السوري، فيما يأتي لبنان في مقدمة مستوردي الفستق الأخضر، إلى جانب الأردن والإمارات ومصر، فضلاً عن أسواق أخرى تشمل ألمانيا وكندا وماليزيا.
ولفت هواش إلى أن تحديد الكميات القابلة للتصدير يرتبط بحجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، مع مراعاة المواصفات الفنية والصحية ومتطلبات الدول المستوردة، مؤكداً أهمية المحافظة على جودة المنتج وخصائصه النوعية، وتطوير عمليات الفرز والتدريج والتعبئة، والالتزام بالمعايير الصحية الدولية، وفتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع المستوردين.
اشتراطات الجودة والسلامة الغذائية
فيما يتعلق بمتطلبات التصدير، أوضح هواش ضرورة أن تكون ثمار الفستق بقشرها سليمة ونظيفة وجافة، وخالية من الرطوبة غير الطبيعية، وأن يكون اللب خالياً من الحشرات والعفن والتزنخ والروائح والنكهات الغريبة، وألا تتجاوز نسبة رطوبته 6.5 بالمئة.
وبيّن أن الفحوص المخبرية تشمل الكشف عن الأفلاتوكسينات، ولا سيما B1 والأفلاتوكسينات الكلية، ومتبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم، إلى جانب الفحوص الميكروبيولوجية للكشف عن السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتأكد من خلو الشحنات من الآفات الحشرية وأطوارها، واستصدار شهادة الصحة النباتية اللازمة للتصدير.
التجفيف والتخزين والتوضيب
أكد هواش أن الحفاظ على جودة الفستق يبدأ مباشرة بعد القطاف، من خلال إزالة القشرة الخارجية وبدء التجفيف خلال 24 ساعة، تجنباً لارتفاع الرطوبة ونمو الأعفان، مع خفض نسبة الرطوبة إلى نحو 5-7 بالمئة، باستخدام المجففات المناسبة أو التجفيف الشمسي على أسطح نظيفة ومعزولة عن التربة، مع التقليب والتهوية المستمرة.
وأضاف أن التخزين السليم يتطلب مستودعات نظيفة وجافة وجيدة التهوية، مع ضبط درجات الحرارة والرطوبة وحماية المنتج من الحشرات والروائح والتلوث.
وأشار هواش إلى أهمية استخدام عبوات غذائية مطابقة للمواصفات في عمليات التوضيب، مع إمكانية اعتماد التعبئة بالتفريغ الهوائي أو غاز النيتروجين، ولا سيما للب الفستق، للحد من الأكسدة والتزنخ، مع تدوين بيانات المنشأ والإنتاج والصلاحية ورقم التشغيلة.
دعم حكومي لتطوير القطاع
أوضح هواش أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما الوقود والمبيدات والأسمدة، وصعوبة تأمين مستلزمات الخدمة الزراعية، من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، فيما يواجه المصدرون صعوبات تتعلق بفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج، فضلاً عن تكاليف النقل والشحن ومتطلبات الجودة والفحوص المخبرية.
وبيّن أن وزارة الزراعة تعمل على دعم القطاع من خلال تقديم الإرشاد الفني للمزارعين عبر مكتب الفستق الحلبي، وتأمين غراس موثوقة بأسعار رمزية من مشاتل مديريات الزراعة، وتوفير مطاعيم الفستق الحلبي من مشاتل الأمهات بأسعار شبه مجانية.
ولفت إلى أن الوزارة تنفذ البرنامج الوطني لتطوير القطاع، بدءاً من تأمين البذار والغراس، وصولاً إلى مراحل الإنتاج والتسويق النهائي، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد هواش أن تحسن الإنتاج في المواسم المقبلة يرتبط بتحسن الظروف المناخية، وتوافر مستلزمات الإنتاج، وعودة المزارعين إلى خدمة بساتينهم، والحد من الآفات الزراعية، مشيراً إلى أن تطوير عمليات الفرز والتجفيف والتوضيب والتصنيع، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة، يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج السوري، وتعزيز قدرته التنافسية ومكانته في الأسواق العالمية.
وتبلغ المساحة المزروعة بالفستق الحلبي في سوريا نحو 67 ألفاً و864 هكتاراً، تضم قرابة 10.5 ملايين شجرة، منها نحو 8 ملايين شجرة مثمرة، وتتوزع المساحات على المحافظات بواقع 27 ألفاً و374 هكتاراً في حماة، و23 ألفاً و516 هكتاراً في حلب، و11 ألفاً و126 هكتاراً في إدلب، ونحو 3 آلاف هكتار في باقي المحافظات.