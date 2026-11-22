دمشق-سانا
تشارك سوريا في الدورة الخمسين من معرض بغداد الدولي، المقرر إقامتها بين 23 و29 كانون الثاني عام 2027، بجناح وطني تنظمه المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، بهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية في السوق العراقية، وتوسيع فرص التبادل التجاري والتصدير بين البلدين.
وأوضح مدير المؤسسة محمد حمزة، في تصريح صحفي نقلته قناة معرض دمشق الدولي على تلغرام اليوم الأحد، أن الجناح السوري سيقام على مساحة 1400 متر مربع، بمشاركة شركات سورية تعرض منتجاتها في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والجلديات والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل.
لقاءات مباشرة لربط المصنعين بالمستوردين العراقيين
وأشار حمزة إلى أن أهمية المشاركة تكمن في إتاحة التواصل المباشر بين المصنعين السوريين والمستوردين والموزعين العراقيين، بما يسمح بمعاينة المنتجات ومناقشة مواصفاتها وأسعارها وكمياتها ومواعيد تسليمها، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق العراقية وتفضيلات المستهلكين، وبناء عروض تصديرية تلبي متطلباتها.
وبيّن أن برنامج المشاركة يتضمن تنظيم لقاءات بين الشركات السورية وغرف التجارة العراقية، بهدف تجديد العلاقات مع الشركاء التجاريين السابقين، والتعريف بالمنتجات الوطنية لدى مستوردين وموزعين جدد تتناسب احتياجاتهم مع قدرات الشركات السورية.
منافذ مستدامة للمنتجات السورية
وأكد حمزة أن نجاح المشاركة سيُقاس بنتائج اللقاءات وما تفضي إليه من طلبات شراء واتفاقات توريد وتوزيع، بما يتيح للمنتجات السورية الوصول إلى منافذ تسويقية منتظمة في العراق، ويعزز ثقة المستوردين العراقيين بقدرة الشركات السورية على الالتزام بالمواصفات والكميات ومواعيد التسليم المتفق عليها.
وتأتي المشاركة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والعراق، والترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات السورية لإقامة شراكات تجارية مع نظيراتها العربية والدولية.