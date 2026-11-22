دمشق-سانا‏

تشارك سوريا في الدورة الخمسين من معرض بغداد الدولي، المقرر إقامتها بين 23 ‏و29 كانون الثاني عام 2027، بجناح وطني تنظمه المؤسسة السورية للمعارض ‏والأسواق الدولية، بهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية في السوق العراقية، ‏وتوسيع فرص التبادل التجاري والتصدير بين البلدين.‏

وأوضح مدير المؤسسة محمد حمزة، في تصريح صحفي نقلته قناة معرض دمشق ‏الدولي على تلغرام اليوم الأحد، أن الجناح السوري سيقام على مساحة 1400 متر ‏مربع، بمشاركة شركات سورية تعرض منتجاتها في قطاعات الصناعات الغذائية ‏والمنسوجات والجلديات والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل.‏

لقاءات مباشرة لربط المصنعين بالمستوردين العراقيين

وأشار حمزة إلى أن أهمية المشاركة تكمن في إتاحة التواصل المباشر بين المصنعين ‏السوريين والمستوردين والموزعين العراقيين، بما يسمح بمعاينة المنتجات ومناقشة ‏مواصفاتها وأسعارها وكمياتها ومواعيد تسليمها، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات ‏السوق العراقية وتفضيلات المستهلكين، وبناء عروض تصديرية تلبي متطلباتها.‏

وبيّن أن برنامج المشاركة يتضمن تنظيم لقاءات بين الشركات السورية وغرف ‏التجارة العراقية، بهدف تجديد العلاقات مع الشركاء التجاريين السابقين، والتعريف ‏بالمنتجات الوطنية لدى مستوردين وموزعين جدد تتناسب احتياجاتهم مع قدرات ‏الشركات السورية.‏

منافذ مستدامة للمنتجات السورية

وأكد حمزة أن نجاح المشاركة سيُقاس بنتائج اللقاءات وما تفضي إليه من طلبات ‏شراء واتفاقات توريد وتوزيع، بما يتيح للمنتجات السورية الوصول إلى منافذ تسويقية ‏منتظمة في العراق، ويعزز ثقة المستوردين العراقيين بقدرة الشركات السورية على ‏الالتزام بالمواصفات والكميات ومواعيد التسليم المتفق عليها.‏

وتأتي المشاركة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والعراق، ‏والترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها، إلى جانب إتاحة الفرصة ‏للشركات السورية لإقامة شراكات تجارية مع نظيراتها العربية والدولية.‏