دمشق-سانا
بحث معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، مع المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عبد الحكيم الواعر، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية وتطوير مشروعات الري في سوريا.
وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، تناول مشروع الناقل الوطني للمياه ونتائجه، وإمكانات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الري، إلى جانب بحث آليات الاستجابة للجفاف وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في أغراض الري.
تطوير أنظمة مراقبة المياه وإدارة المعلومات
كما ناقش الجانبان احتياجات قطاع الموارد المائية وأولوياته، وسبل تحسين جودة المياه في القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة مراقبة المياه وإدارة المعلومات والبيانات المتعلقة بالموارد المائية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارتها واستدامتها.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة مدير إدارة تنظيم قطاع المياه عبادة المبيض، والمدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، ومدير مديرية التعاون الدولي في الوزارة فراس كردوش.
وضم وفد المنظمة نائب مدير عام مشروعات الطوارئ الإنسانية والصمود ماكسويل سبيهانسانا، وعدداً من المتخصصين والمعنيين في قطاع الموارد المائية في المنظمة.
وكان وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تفقد في العاشر من الشهر الجاري عدداً من مشروعات الري والتأهيل الزراعي في محافظة إدلب، لمتابعة سير تنفيذها والاطلاع على الأعمال المنجزة، ولا سيما مشروعات إعادة تأهيل محطات الضخ في سهل الروج.