دمشق-سانا‏

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، مع ‏المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ‌‏(الفاو) عبد الحكيم الواعر، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في إدارة الموارد ‏المائية وتطوير مشروعات الري في سوريا. ‏

وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الاجتماع الذي عقد في ‏مبنى الوزارة بدمشق، تناول مشروع الناقل الوطني للمياه ونتائجه، وإمكانات إشراك ‏القطاع الخاص في مشروعات الري، إلى جانب بحث آليات الاستجابة للجفاف وإعادة ‏استخدام مياه الصرف الصحي في أغراض الري.‏

تطوير أنظمة مراقبة المياه وإدارة المعلومات

كما ناقش الجانبان احتياجات قطاع الموارد المائية وأولوياته، وسبل تحسين جودة ‏المياه في القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة مراقبة المياه وإدارة المعلومات والبيانات ‏المتعلقة بالموارد المائية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارتها واستدامتها.‏

حضر الاجتماع من جانب الوزارة مدير إدارة تنظيم قطاع المياه عبادة المبيض، ‏والمدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، ومدير مديرية التعاون الدولي ‏في الوزارة فراس كردوش. ‏

وضم وفد المنظمة نائب مدير عام مشروعات الطوارئ الإنسانية والصمود ماكسويل ‏سبيهانسانا، وعدداً من المتخصصين والمعنيين في قطاع الموارد المائية في المنظمة.‏

وكان وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تفقد في العاشر من ‏الشهر الجاري عدداً من مشروعات الري والتأهيل الزراعي في محافظة إدلب، لمتابعة ‏سير تنفيذها والاطلاع على الأعمال المنجزة، ولا سيما مشروعات إعادة تأهيل ‏محطات الضخ في سهل الروج.‏