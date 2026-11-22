دمشق – سانا
بحث رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي مع وفد من غرفة تجارة قونية التركية، برئاسة نائب رئيس الغرفة محمد جاكر، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتسهيل دخول التجار، ومعالجة التحديات التي تعترض التبادل التجاري، إلى جانب مقترح تأسيس هيئة مشتركة لتنظيم التعاون ومتابعة خطواته.
وأكد الغريواتي، وفق ما ذكرته قناة غرفة تجارة دمشق على تلغرام اليوم الأحد، أهمية الروابط التي تجمع سوريا وتركيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تحويلها إلى شراكات عملية بين التجار والصناعيين في البلدين، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الخبرات والإمكانات المتاحة، والاستفادة من كفاءة اليد العاملة السورية.
وأبدى استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات والمعلومات الاستثمارية اللازمة، والتعريف بالفرص المتاحة، ما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
مقترح لتأسيس هيئة مشتركة لتنظيم التعاون
بدوره، أكد جاكر أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات التجارية في البلدين، وتحويل التقارب إلى فرص فعلية لزيادة التبادل التجاري، لافتاً إلى أن التعرف إلى الخبرات التجارية السورية يمثِّل أحد أهداف الزيارة.
وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية لتجاوز بعض التحديات التي تواجه التبادل التجاري، ولاسيما في قطاعَي الكهرباء والمصارف، داعياً غرفة تجارة دمشق إلى زيارة غرفة تجارة قونية، ومقترحاً تأسيس هيئة مشتركة لتنظيم التعاون ومتابعة تنفيذه وتحويل التفاهمات إلى مشاريع عملية.
وتأسست غرفة تجارة دمشق عام 1830، وتعد من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على تمثيل مصالح الفعاليات الاقتصادية وتقديم الخدمات الاستشارية، وتعزيز العلاقات التجارية وتطوير البيئة الاستثمارية.