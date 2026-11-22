دمشق – سانا ‏

بحث رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي مع وفد من غرفة تجارة ‏قونية التركية، برئاسة نائب رئيس الغرفة محمد جاكر، سبل تعزيز التعاون ‏التجاري والاستثماري بين البلدين، وتسهيل دخول التجار، ومعالجة التحديات ‏التي تعترض التبادل التجاري، إلى جانب مقترح تأسيس هيئة مشتركة لتنظيم ‏التعاون ومتابعة خطواته.‏

وأكد الغريواتي، وفق ما ذكرته قناة غرفة تجارة دمشق على تلغرام اليوم ‌‏الأحد، أهمية الروابط التي تجمع سوريا وتركيا في تعزيز العلاقات ‌‏الاقتصادية والتجارية، وضرورة تحويلها إلى شراكات عملية بين التجار ‌‏والصناعيين في البلدين، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الخبرات والإمكانات ‌‏المتاحة، والاستفادة من كفاءة اليد العاملة السورية.‏

وأبدى استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات والمعلومات الاستثمارية اللازمة، ‌‏والتعريف بالفرص المتاحة، ما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي ‌‏والتجاري.‏

مقترح لتأسيس هيئة مشتركة لتنظيم التعاون

بدوره، أكد جاكر أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات التجارية في ‌‏البلدين، وتحويل التقارب إلى فرص فعلية لزيادة التبادل التجاري، لافتاً إلى ‌‏أن التعرف إلى الخبرات التجارية السورية يمثِّل أحد أهداف الزيارة.‏

وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية لتجاوز بعض التحديات التي تواجه ‌‏التبادل التجاري، ولاسيما في قطاعَي الكهرباء والمصارف، داعياً غرفة ‌‏تجارة دمشق إلى زيارة غرفة تجارة قونية، ومقترحاً تأسيس هيئة مشتركة ‌‏لتنظيم التعاون ومتابعة تنفيذه وتحويل التفاهمات إلى مشاريع عملية.‏

وتأسست غرفة تجارة دمشق عام 1830، وتعد من أقدم الغرف التجارية في ‌‏المنطقة، وتعمل على تمثيل مصالح الفعاليات الاقتصادية وتقديم الخدمات ‌‏الاستشارية، وتعزيز العلاقات التجارية وتطوير البيئة الاستثمارية.‏