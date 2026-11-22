دمشق-سانا
أكد عدد من ممثلي الشركات المحلية أن المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027، يشكّل فرصة لتوسيع قاعدة الزبائن واستقطاب مشترين من الأسواق العربية، والتعريف بجودة الألبسة السورية وقدرات الصناعة المحلية، مشيرين إلى أهمية توفير الدعم وتسهيلات المشاركة في المعارض الخارجية لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
وأوضح مدير مبيعات في إحدى الشركات المشاركة أنس واوي، لـ سانا، أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالصناعة السورية واستقطاب زبائن جدد، مبيناً أن الشركة نقلت نشاطها التصنيعي إلى سوريا بعد أن كانت تعمل خارجها، وأن المعرض أسهم في استقطاب مشترين اعتادوا التوجه إلى تركيا لشراء الألبسة.
وأشار واوي إلى أن المنتج السوري يمتلك ميزة تنافسية تتمثل بسرعة الشحن وتلبية الطلبيات، إذ يمكن إيصال المنتجات إلى بعض الأسواق العربية خلال نحو خمسة أيام، مقابل قرابة شهر للمنتجات الصينية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف شحن الأخيرة.
ولفت إلى تسجيل إقبال من مشترين سعوديين وكويتيين وعراقيين وفلسطينيين، موضحاً أن نحو 60 إلى 70 زائراً فلسطينياً حضروا المعرض وأبدوا اهتماماً بالمنتجات واشتروا منها، معرباً عن تفاؤله بتوسيع قاعدة العملاء رغم ارتفاع تكاليف المواد الأولية والمحروقات والكهرباء.
تعزيز فرص التوسع في الأسواق الخارجية
من جهته، أكد صاحب شركة متخصصة بالألبسة النسائية، ماهر المدني، أن المشاركة الأولى للشركة في المعرض حققت نتائج مشجِّعة، لافتاً إلى الإقبال الذي أبداه الزبائن العراقيون والليبيون، ومشيراً إلى أهمية توفير مزيد من الدعم للشركات الصناعية المشاركة.
وأضاف المدني أن المنتج السوري يمتلك فرصاً لاستعادة حضوره في الأسواق الخارجية، مستفيداً من الخبرات التي راكمها الصناعيون السوريون خلال عملهم في مجال التصنيع خارج البلاد.
تسهيلات لدخول الأسواق الخارجية
بدوره، دعا صاحب شركة متخصصة بألبسة الأطفال، صلاح بطيخة، إلى دعم الشركات الصناعية وتسهيل مشاركتها في المعارض الدولية، ولاسيما في الأسواق العربية، مؤكداً أن تيسير المشاركة في المعارض المقامة خارج سوريا، وخاصة في بغداد، يسهم في زيادة المبيعات وتوسيع انتشار المنتج الوطني، ويدعم تعافي المنشآت الصناعية وتوسيع نشاطها.
من جانبه، أكد حسين حميد طبل، صاحب إحدى الشركات المشاركة، أن المعرض يتيح تعزيز التواصل المباشر بين التجار العرب والمنتجين السوريين، مشيراً إلى أن الصناعة السورية تمتلك مقومات الجودة والخبرة التي تدعم فرص استعادة حضورها في الأسواق العربية.
وأعرب طبل عن أمله أن تسهم المشاركات المقبلة في توسيع انتشار المنتجات السورية في الأسواق العربية والعالمية، وتعزيز التعاون التجاري.
وكانت فعاليات المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027 انطلقت أول من أمس الخميس في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 114 شركة سورية متخصصة في القطاع النسيجي، بهدف تعزيز فرص التسويق والتصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، وتوسيع حضوره إقليمياً ودولياً.