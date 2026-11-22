دمشق-سانا

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أكد عدد من ممثلي الشركات المحلية أن المعرض التخصصي ‌‏التصديري للألبسة ‏والنسيج “سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027، يشكّل فرصة لتوسيع قاعدة ‏الزبائن واستقطاب مشترين من الأسواق العربية، والتعريف بجودة الألبسة السورية ‏وقدرات الصناعة المحلية، مشيرين إلى أهمية توفير الدعم وتسهيلات المشاركة في ‏المعارض الخارجية لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.‏

وأوضح مدير مبيعات في إحدى الشركات المشاركة أنس واوي، لـ سانا، أن ‏المشاركة تهدف إلى التعريف بالصناعة السورية واستقطاب زبائن جدد، مبيناً أن ‏الشركة نقلت نشاطها التصنيعي إلى سوريا بعد أن كانت تعمل خارجها، وأن ‏المعرض أسهم في استقطاب مشترين اعتادوا التوجه إلى تركيا لشراء الألبسة.‏

وأشار واوي إلى أن المنتج السوري يمتلك ميزة تنافسية تتمثل بسرعة الشحن ‏وتلبية الطلبيات، إذ يمكن إيصال المنتجات إلى بعض الأسواق العربية خلال نحو ‏خمسة أيام، مقابل قرابة شهر للمنتجات الصينية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف شحن ‏الأخيرة.‏



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ولفت إلى تسجيل إقبال من مشترين سعوديين وكويتيين وعراقيين وفلسطينيين، ‏موضحاً أن نحو 60 إلى 70 زائراً فلسطينياً حضروا المعرض وأبدوا اهتماماً ‏بالمنتجات واشتروا منها، معرباً عن تفاؤله بتوسيع قاعدة العملاء رغم ارتفاع ‏تكاليف المواد الأولية والمحروقات والكهرباء.‏

تعزيز فرص التوسع في الأسواق الخارجية

من جهته، أكد صاحب شركة متخصصة بالألبسة النسائية، ماهر المدني، أن ‏المشاركة الأولى للشركة في المعرض حققت نتائج مشجِّعة، لافتاً إلى الإقبال الذي ‏أبداه الزبائن العراقيون والليبيون، ومشيراً إلى أهمية توفير مزيد من الدعم ‏للشركات الصناعية المشاركة.‏

وأضاف المدني أن المنتج السوري يمتلك فرصاً لاستعادة حضوره في الأسواق ‏الخارجية، مستفيداً من الخبرات التي راكمها الصناعيون السوريون خلال عملهم ‏في مجال التصنيع خارج البلاد. ‏

تسهيلات لدخول الأسواق الخارجية

‏بدوره، دعا صاحب شركة متخصصة بألبسة الأطفال، صلاح بطيخة، إلى دعم ‏الشركات الصناعية وتسهيل مشاركتها في المعارض الدولية، ولاسيما في الأسواق ‏العربية، مؤكداً أن تيسير المشاركة في المعارض المقامة خارج سوريا، وخاصة ‏في بغداد، يسهم في زيادة المبيعات وتوسيع انتشار المنتج الوطني، ويدعم تعافي ‏المنشآت الصناعية وتوسيع نشاطها.‏

من جانبه، أكد حسين حميد طبل، صاحب إحدى الشركات المشاركة، أن المعرض ‏يتيح تعزيز التواصل المباشر بين التجار العرب والمنتجين السوريين، مشيراً إلى ‏أن الصناعة السورية تمتلك مقومات الجودة والخبرة التي تدعم فرص استعادة ‏حضورها في الأسواق العربية.‏

وأعرب طبل عن أمله أن تسهم المشاركات المقبلة في توسيع انتشار المنتجات ‏السورية في الأسواق العربية والعالمية، وتعزيز التعاون التجاري.‏

وكانت فعاليات المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” ‏لموسم العيد 2026–2027 انطلقت أول من أمس الخميس في مدينة المعارض بدمشق، ‏بمشاركة 114 شركة سورية متخصصة في القطاع النسيجي، بهدف تعزيز فرص ‏التسويق والتصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، وتوسيع حضوره ‏إقليمياً ودولياً.‏