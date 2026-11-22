دمشق-سانا

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أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة إيهاب زكور، أن المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد في ‏المرحلة الراهنة، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية ‏والاقتصادية التي تؤثر في حركة الاستثمارات ‏الكبيرة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تشكل نحو ‌‏90 بالمئة من إجمالي عدد مشروعات الاقتصاد ‏السوري.‏

وأوضح زكور في تصريح لـ سانا، أن الاستثمارات ‏الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، غالباً ما ‏تكون أقل اندفاعاً في ظل الظروف غير المستقرة، ‏الأمر الذي يعزز أهمية المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة بوصفها رافداً أساسياً للتشغيل وتوليد ‏الدخل وتحريك الأسواق.‏

إعداد استراتيجية جديدة، تنجز مع بداية عام 2027‏

بيّن زكور أن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية ‏جديدة، من المقرر إنجازها مع بداية عام 2027، ‏بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، انطلاقاً من ‏أهمية هذه المشروعات في الحفاظ على مقومات ‏الاقتصاد، بالتوازي مع دور الاستثمارات الكبيرة في ‏دفع عجلة النمو.‏

وحول معايير اختيار المشروعات الواعدة، أشار ‏زكور إلى أن تقييم فرص نجاح أي مشروع يستند ‏إلى معيارين أساسيين، أولهما إمكانية نموه وتوسعه ‏مستقبلاً، وصولاً إلى زيادة حجم نشاطه أو التوجه ‏نحو التصدير، وثانيهما قدرته على تحقيق النجاح ‏والاستمرار في السوق.‏

الأعمال المرتبطة بإعادة الإعمار تأتي في مقدمة ‏المجالات الواعدة

فيما يتعلق بالقطاعات التي تمتلك فرصاً استثمارية ‏واعدة في المرحلة الحالية، لفت زكور إلى أن ‏المشروعات الحرفية والأعمال المرتبطة بإعادة ‏الإعمار تأتي في مقدمة المجالات الواعدة، نظراً ‏لارتفاع الطلب على منتجاتها وخدماتها، وتشمل ‏المهن الحرفية والورش الصغيرة وأعمال التجهيزات ‏والخدمات المرتبطة بقطاع البناء، وصولاً إلى ‏الأنشطة الإنتاجية مثل معامل البلوك.‏

وأوضح مدير هيئة تنمية المشروعات، أن القطاعين ‏الزراعي والتقني يمثلان فرصاً إضافية للاستثمار، ‏مؤكداً أهمية التركيز في المشروعات الزراعية على ‏جودة الإنتاج وكفاءته، واختيار الأنشطة المناسبة ‏التي يمكن تنفيذها ضمن مساحات محدودة، بعد ‏دراسة متطلباتها وفرص تسويقها.‏

‏ ولفت زكور إلى أن ما يوفره قطاع الخدمات التقنية ‏والتكنولوجية من إمكانات للنمو والتوسع، ولا سيما ‏في مجالات تطوير التطبيقات والبرمجيات والخدمات ‏الرقمية، يتيح تسويق المنتجات والوصول إلى ‏أسواق متعددة باستثمارات رأسمالية محدودة مقارنة ‏بالقطاعات التقليدية.‏

توفير آليات تمويل ‏

أوضح زكور أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المصارف ‏والجهات الشريكة على توفير آليات تمويل تستهدف ‏أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ‏يساعدهم على تأسيس مشروعاتهم والانطلاق بها، ‏مشيراً إلى أن التمويل يشمل الجوانب الاستثمارية ‏المرتبطة بالأصول والتجهيزات، إضافةً إلى التمويل ‏التشغيلي المخصص لتأمين رأس المال اللازم ‏لاستمرار العمل.‏

وبيّن زكور، أن التقدم للحصول على التمويل يتطلب ‏تقديم بيانات تتعلق بخبرات صاحب المشروع ‏ومؤهلاته وطبيعة المشروع وموقع تنفيذه، لتدرس ‏الطلبات وتقيم المشروعات، وفق معايير محددة تتعلق ‏بفرص نجاحها واحتياجاتها التمويلية، بالتعاون مع ‏الجهات المصرفية والشريكة.‏

وشدّد زكور على أن نجاح المشروعات الجديدة لا ‏يرتبط بتوفير التمويل وحده، بل يتطلب إعداد ‏دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، وتحديد الاحتياجات ‏التمويلية وفرص تسويق المنتجات، بما يعزز قدرتها ‏على الاستمرار والتطور، والتحول من مشروعات ‏متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة، ويسهم في ‏توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.‏

وتعد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ‏الجهة المعنية بتنظيم وتطوير قطاع المشروعات ‏متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سوريا، ‏من خلال العمل على توفير بيئة داعمة لنموها، ‏وربط أصحابها بفرص التمويل والتدريب والتأهيل ‏والاستشارات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتوفير ‏فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية.‏