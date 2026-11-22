إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لمشروع استبدال تجهيزات المكاتب والأثاث والمفروشات لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالسرعة الكلية، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 153-م-2026، تاريخ الإعلان: 22 – 11 – 2026

الشروط العامة:

التأمينات الأولية:

مبلغ قدره ( 3051,746 ل.س) ثلاثة ملايين وواحد وخمسون ألفاً وسبعمئة وست وأربعون ليرة سورية فقط لا غير، تُقدم لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة.

التأمينات النهائية:

(10 %) من قيمة العقد تدفع حسب دفاتر الشروط لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

/60/ يوماً تقويمياً وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً فيها بعرضه:

/60/ يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

مستودعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن مغلفين منفصلين يوضعان داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (153 – م – 2026) وتاريخها (22 – 11 – 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضاً ما لم يتضمن إيصال التأمينات الأولية في المغلف الأول).

2. المغلف الثاني: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

(50 $) خمسون دولاراً أمريكياً لا غير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب شام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض في نهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الواقع في (30 – 11 – 2026).

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وشام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.