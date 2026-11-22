دمشق-سانا‏

تؤدي شركات الشحن والنقل المشاركة في المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج ‌‏”سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027 دوراً في دعم حركة الصادرات السورية، عبر ‏توفير خدمات لوجستية متكاملة تشمل الشحن البري والبحري والجوي، وتقديم حلول نقل ‏تتناسب مع احتياجات التجار والصناعيين، بما يسهم في تسهيل إيصال المنتجات إلى الأسواق ‏الخارجية وتعزيز انتشارها.‏

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة المعارض أنس طرابلسي ‏في تصريح لـ سانا، إلى أن معالجة العقبات المرتبطة بالشحن والنقل أسهمت في إعادة استقطاب ‏التجار الليبيين إلى المعارض التخصصية السورية، بعد انقطاع استمر نحو 15 عاماً نتيجة ‏صعوبات الشحن والتواصل، مبيناً أن المشاركة الليبية في معرض “سيريا تكس” تمثل خطوة ‏نحو تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.‏

وأوضح طرابلسي أن مدة وصول البضائع السورية إلى السوق الليبية تتراوح حالياً بين 25 ‏و30 يوماً، وهي مدة تتيح للتجار الليبيين استيراد المنتجات السورية، معرباً عن أمله في إعادة ‏تفعيل الطريق البري مستقبلاً، بما يسهم في تسهيل حركة الصادرات وتوفير خيارات إضافية ‏للنقل.‏

ولفت إلى أن استقطاب التجار والزوار الليبيين، يأتي ضمن توجه المعارض التخصصية ‏السورية نحو استعادة حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العربية والإقليمية، وتعزيز فرص ‏التعاون التجاري وفتح قنوات جديدة للتصدير.‏

شركات ليبية توسع خدماتها في سوريا

تسعى شركات الشحن المشاركة في المعرض، وفق مدير شركة شحن ليبية، عبد السلام أنيس، ‏إلى التعريف بخدماتها أمام الشركات والمصانع السورية، وتوفير حلول لوجستية تسهّل وصول ‏المنتجات إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما السوق الليبية، من خلال خدمات الشحن البحري ‏والجوي، مع الحرص على ضمان سلامة البضائع خلال مراحل النقل، إذ تستغرق الشحنات ‏البحرية إلى بعض الوجهات نحو 25 يوماً.‏

وبيّن أنيس، أن الألبسة والمنسوجات تأتي في مقدمة المنتجات السورية التي تحظى باهتمام ‏التجار الليبيين، ولا سيما الألبسة الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، لافتاً إلى أن المعارض ‏التخصصية توفر فرصة للتواصل المباشر بين المنتجين والمستوردين وشركات الشحن، بما ‏يسهل عمليات التبادل التجاري.‏

تنوع خيارات النقل لتلبية احتياجات المصدرين

أشار ممثل شركة سحلول للشحن عمار سحلول، إلى أن شركات الشحن والنقل المشاركة في ‏المعرض تسهم في تسهيل عمليات التصدير أمام التجار والصناعيين، من خلال ربطهم ‏بالمصانع والموردين في مناطق الإنتاج، وتولي نقل البضائع إلى وجهاتها النهائية، بما يوفر ‏الوقت والجهد ويختصر الإجراءات اللوجستية.‏

ووفق سحلول تتنوع خدمات هذه الشركات بين الشحن البري والبحري والجوي، وفقاً ‏لاحتياجات العملاء وطبيعة البضائع والوجهات المستهدفة، فيما يشكل الشحن البري خياراً ‏مفضلاً لدى شريحة واسعة من التجار، نظراً لسرعته وتكاليفه المناسبة، إذ تتراوح مدة وصول ‏الشحنات إلى بعض الوجهات، ومنها السعودية والبحرين، بين خمسة وسبعة أيام.‏

ولفت سحلول إلى أن الشركات تولي اهتماماً بسلامة البضائع خلال مراحل النقل، بدءاً من ‏التغليف واستكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة، وصولاً إلى تسليمها إلى أصحابها، بما ‏يعزز موثوقية الخدمات اللوجستية ويسهم في دعم حركة الصادرات وتوسيع وصول المنتجات ‏السورية إلى الأسواق الخارجية.‏

وتشكل مشاركة شركات الشحن والنقل في معرض “سيريا تكس” حلقة وصل بين المنتجين ‏والمستوردين، وتبرز أهمية الخدمات اللوجستية في دعم الصادرات السورية، وتسهيل وصول ‏المنتجات الوطنية إلى الأسواق العربية، وتعزيز فرص بناء علاقات تجارية مستدامة.‏

وكانت فعاليات المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” لموسم ‌‏2026–2027 انطلقت أول أمس الخميس في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 114 شركة ‏سورية متخصصة في القطاع النسيجي، بهدف تعزيز فرص التسويق والتصدير، وفتح أسواق ‏جديدة أمام المنتج السوري، وتوسيع حضوره إقليمياً ودولياً.‏