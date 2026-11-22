دمشق-سانا
تؤدي شركات الشحن والنقل المشاركة في المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج ”سيريا تكس” لموسم العيد 2026–2027 دوراً في دعم حركة الصادرات السورية، عبر توفير خدمات لوجستية متكاملة تشمل الشحن البري والبحري والجوي، وتقديم حلول نقل تتناسب مع احتياجات التجار والصناعيين، بما يسهم في تسهيل إيصال المنتجات إلى الأسواق الخارجية وتعزيز انتشارها.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة المعارض أنس طرابلسي في تصريح لـ سانا، إلى أن معالجة العقبات المرتبطة بالشحن والنقل أسهمت في إعادة استقطاب التجار الليبيين إلى المعارض التخصصية السورية، بعد انقطاع استمر نحو 15 عاماً نتيجة صعوبات الشحن والتواصل، مبيناً أن المشاركة الليبية في معرض “سيريا تكس” تمثل خطوة نحو تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين.
وأوضح طرابلسي أن مدة وصول البضائع السورية إلى السوق الليبية تتراوح حالياً بين 25 و30 يوماً، وهي مدة تتيح للتجار الليبيين استيراد المنتجات السورية، معرباً عن أمله في إعادة تفعيل الطريق البري مستقبلاً، بما يسهم في تسهيل حركة الصادرات وتوفير خيارات إضافية للنقل.
ولفت إلى أن استقطاب التجار والزوار الليبيين، يأتي ضمن توجه المعارض التخصصية السورية نحو استعادة حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العربية والإقليمية، وتعزيز فرص التعاون التجاري وفتح قنوات جديدة للتصدير.
شركات ليبية توسع خدماتها في سوريا
تسعى شركات الشحن المشاركة في المعرض، وفق مدير شركة شحن ليبية، عبد السلام أنيس، إلى التعريف بخدماتها أمام الشركات والمصانع السورية، وتوفير حلول لوجستية تسهّل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما السوق الليبية، من خلال خدمات الشحن البحري والجوي، مع الحرص على ضمان سلامة البضائع خلال مراحل النقل، إذ تستغرق الشحنات البحرية إلى بعض الوجهات نحو 25 يوماً.
وبيّن أنيس، أن الألبسة والمنسوجات تأتي في مقدمة المنتجات السورية التي تحظى باهتمام التجار الليبيين، ولا سيما الألبسة الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، لافتاً إلى أن المعارض التخصصية توفر فرصة للتواصل المباشر بين المنتجين والمستوردين وشركات الشحن، بما يسهل عمليات التبادل التجاري.
تنوع خيارات النقل لتلبية احتياجات المصدرين
أشار ممثل شركة سحلول للشحن عمار سحلول، إلى أن شركات الشحن والنقل المشاركة في المعرض تسهم في تسهيل عمليات التصدير أمام التجار والصناعيين، من خلال ربطهم بالمصانع والموردين في مناطق الإنتاج، وتولي نقل البضائع إلى وجهاتها النهائية، بما يوفر الوقت والجهد ويختصر الإجراءات اللوجستية.
ووفق سحلول تتنوع خدمات هذه الشركات بين الشحن البري والبحري والجوي، وفقاً لاحتياجات العملاء وطبيعة البضائع والوجهات المستهدفة، فيما يشكل الشحن البري خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة من التجار، نظراً لسرعته وتكاليفه المناسبة، إذ تتراوح مدة وصول الشحنات إلى بعض الوجهات، ومنها السعودية والبحرين، بين خمسة وسبعة أيام.
ولفت سحلول إلى أن الشركات تولي اهتماماً بسلامة البضائع خلال مراحل النقل، بدءاً من التغليف واستكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة، وصولاً إلى تسليمها إلى أصحابها، بما يعزز موثوقية الخدمات اللوجستية ويسهم في دعم حركة الصادرات وتوسيع وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.
وتشكل مشاركة شركات الشحن والنقل في معرض “سيريا تكس” حلقة وصل بين المنتجين والمستوردين، وتبرز أهمية الخدمات اللوجستية في دعم الصادرات السورية، وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العربية، وتعزيز فرص بناء علاقات تجارية مستدامة.
وكانت فعاليات المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” لموسم 2026–2027 انطلقت أول أمس الخميس في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 114 شركة سورية متخصصة في القطاع النسيجي، بهدف تعزيز فرص التسويق والتصدير، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري، وتوسيع حضوره إقليمياً ودولياً.