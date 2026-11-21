دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، لتذليل العقبات التي تواجه عمليات الاكتتاب على المشاريع السكنية الجديدة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، ركز على مناقشة آليات تسهيل الإجراءات المالية والمصرفية المرتبطة بعمليات الاكتتاب، بما يضمن حفظ حقوق المكتتبين، ويسهم في دعم وتعزيز التعامل بالليرة السورية بمختلف المشاريع الإسكانية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار التنسيق الحكومي المستمر لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري والإسكان، ولا سيما ما يتعلق بتمويل المشاريع السكنية الجديدة وتسهيل إجراءات الاكتتاب أمام المواطنين.