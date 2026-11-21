دمشق-سانا

اختتم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس ‏هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان زيارته إلى ‏الأردن، والتي شارك ‏خلالها في أعمال مؤتمر ‏الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، حيث أجرى ‏مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين لتعزيز التعاون الاقتصادي ‌‏والاستثماري بين سوريا والأردن وتوسيع ‏الشراكات مع الدول الأوروبية.‏

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وذكرت هيئة الاستثمار السورية في بيان لها عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن ‏الوزير رمضان أجرى ‏على هامش المؤتمر سلسلة ‏من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين ‏من الأردن وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ‏وممثلين ‏عن مجتمع الأعمال.‏

مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات التجارية ‏والاستثمارية ‏

وأوضحت الهيئة أن الزيارة شملت مباحثات مع ‌‏وزير ‏الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب ‏القضاة، ووزير ‏الاستثمار طارق أبو ‏غزالة، إلى جانب لقاءات مع رؤساء وممثلي ‏غرف صناعة وتجارة الأردن.‏

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وتناولت المباحثات تطوير العلاقات التجارية ‏والاستثمارية، وتعزيز التكامل الصناعي، ومعالجة ‏التحديات المتعلقة ‏بحركة البضائع والتبادل ‏التجاري وتسهيل أعمال المستثمرين بين البلدين.‏

تشكيل مجلس أعمال ومكتب للمشاريع الاستثمارية

وأسفرت المباحثات عن التفاهم على استكمال تشكيل ‏الجانب الأردني المناظر لمجلس الأعمال السوري ‏الأردني، بعد ‏مبادرة الجانب السوري إلى تشكيل ‏مجلسه، تمهيداً لعقد أول اجتماع مشترك في دمشق ‏قبل نهاية العام الجاري، بما ‏يعزز التواصل ‏المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين.‏

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كما جرى الاتفاق مع وزارة الاستثمار الأردنية ‏على تخصيص مسار تنفيذي لمتابعة المشاريع ‏الاستثمارية المشتركة، ‏وبحث إمكانية إنشاء مكتب ‏متخصص لمتابعتها استكمالاً للتعاون القائم بين ‏هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاستثمار ‌‏الأردنية، والتركيز على تبادل الخبرات في تطوير ‏الخدمات الاستثمارية، ومتابعة الأداء الحكومي ‏والتحول الرقمي.‏

فرص استثمارية سورية أمام الشركات الأوروبية

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، التقى ‏الوزير رمضان نظيره الفرنسي نيكولا فوريسيه، كما عقد اجتماعاً مع مجموعة من ‏الشركات الفرنسية الكبرى، بحضور ‏المبعوث ‏الخاص لوزارة الخارجية الفرنسية للشؤون ‏الاقتصادية وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط ‏السفير لودوفيك بوي.‏

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وشهدت المباحثات مع الجانب الفرنسي تفاعلاً ‏واهتماماً بفرص دخول الشركات الفرنسية إلى ‏السوق السورية وتوسيع ‏أنشطتها فيها، ولا سيما في ‏قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية وإدارة البيئة ‏والصناعات الدوائية والصحة والزراعة ‏والنقل ‏والخدمات اللوجستية، وجرى تبادل وجهات النظر ‏حول متطلبات الاستثمار وآليات التنسيق مع ‏الجهات المعنية ‏لدراسة الفرص المطروحة.‏

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كما التقى الوزير رمضان ممثلين عن وزارة ‏الأعمال والتجارة البريطانية، إلى جانب مسؤولين ‏ألمان في إطار تعزيز ‏قنوات التواصل الاقتصادي ‏مع المؤسسات الأوروبية، وبحث آفاق التعاون ‏التجاري والاستثماري مع سوريا.‏

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وأكد الوزير رمضان خلال لقاءاته مع المسؤولين ‏الأوروبيين أهمية منتدى تنسيق الشراكة السورية ‏الأوروبية، الذي ‏عُقد في دمشق قبل أيام، باعتباره ‏محطة مهمة في مسار الانفتاح السوري الأوروبي ‏وتعزيز الحوار والتعاون المباشر مع ‏المؤسسات ‏والشركاء الأوروبيين، مشيراً إلى أهمية البناء على ‏هذا المسار وتطوير الشراكات الاقتصادية ‏والتجارية ‏والاستثمارية بما يخدم المصالح ‏المشتركة.‏

مشاركة رجال الأعمال السوريين في النشاط ‏الاقتصادي

وفي إطار التواصل مع مجتمع الأعمال السوري ‏خارج البلاد، عقد الوزير رمضان لقاءً موسعاً مع ‏رجال أعمال سوريين ‏مقيمين في الأردن، تناول ‏واقع الاقتصاد السوري، والبيئة الاستثمارية ‏والتسهيلات المتاحة، والتحديات التي تواجه ‌‏المستثمرين.‏

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واستمع الوزير رمضان إلى ملاحظات المشاركين ‏ومقترحاتهم وأجاب عن استفساراتهم، وناقش معهم ‏سبل تعزيز ‏مشاركتهم في النشاط الاقتصادي داخل ‏سوريا، وتنظيم التواصل معهم من خلال مجلس ‏الأعمال المشترك.‏

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وتأتي الزيارة استكمالاً لمخرجات الدورة الثالثة ‏لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، والتي ‏عُقدت في دمشق يومي ‌‏8 و9 تشرين الثاني ‏الجاري، وفي سياق تطوير التعاون الاقتصادي ‏السوري مع الشركاء الإقليميين والدوليين.‏

وكان عقد يوم الخميس الماضي مؤتمر الاستثمار ‏الأردني الأوروبي ‌‏‌‏‌‏2026، برعاية الملك عبد الله ‏الثاني، ‏وبمشاركة ‌‏رئيسة المفوضية ‏الأوروبية ‏أورسولا فون ‏دير لاين، إلى جانب نحو ‌‏700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال من الجانبين، ‌‏‌‏وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات ‌‏‌‏‌‏بمنطقة البحر الميت غربي الأردن.‌‏

ويهدف المؤتمر إلى ‏تعزيز التعاون الاقتصادي ‏والاستثماري بين ‏الأردن والاتحاد الأوروبي، ‏وترجمة الشراكة ‌‏الاستراتيجية بين الجانبين إلى ‏مشاريع ملموسة، إلى جانب استكشاف ‏فرص ‏جديدة ‏للاستثمار المستدام في القطاعات ‏الاقتصادية ‏الواعدة، وتوسيع قنوات التواصل ‏والشراكات بين ‏المستثمرين ‏والمؤسسات الاقتصادية.‏ ‏