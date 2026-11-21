دمشق-سانا
اختتم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان زيارته إلى الأردن، والتي شارك خلالها في أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، حيث أجرى مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والأردن وتوسيع الشراكات مع الدول الأوروبية.
وذكرت هيئة الاستثمار السورية في بيان لها عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الوزير رمضان أجرى على هامش المؤتمر سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين من الأردن وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وممثلين عن مجتمع الأعمال.
مباحثات سورية أردنية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية
وأوضحت الهيئة أن الزيارة شملت مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، إلى جانب لقاءات مع رؤساء وممثلي غرف صناعة وتجارة الأردن.
وتناولت المباحثات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل الصناعي، ومعالجة التحديات المتعلقة بحركة البضائع والتبادل التجاري وتسهيل أعمال المستثمرين بين البلدين.
تشكيل مجلس أعمال ومكتب للمشاريع الاستثمارية
وأسفرت المباحثات عن التفاهم على استكمال تشكيل الجانب الأردني المناظر لمجلس الأعمال السوري الأردني، بعد مبادرة الجانب السوري إلى تشكيل مجلسه، تمهيداً لعقد أول اجتماع مشترك في دمشق قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز التواصل المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
كما جرى الاتفاق مع وزارة الاستثمار الأردنية على تخصيص مسار تنفيذي لمتابعة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبحث إمكانية إنشاء مكتب متخصص لمتابعتها استكمالاً للتعاون القائم بين هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاستثمار الأردنية، والتركيز على تبادل الخبرات في تطوير الخدمات الاستثمارية، ومتابعة الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
فرص استثمارية سورية أمام الشركات الأوروبية
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، التقى الوزير رمضان نظيره الفرنسي نيكولا فوريسيه، كما عقد اجتماعاً مع مجموعة من الشركات الفرنسية الكبرى، بحضور المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط السفير لودوفيك بوي.
وشهدت المباحثات مع الجانب الفرنسي تفاعلاً واهتماماً بفرص دخول الشركات الفرنسية إلى السوق السورية وتوسيع أنشطتها فيها، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية وإدارة البيئة والصناعات الدوائية والصحة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية، وجرى تبادل وجهات النظر حول متطلبات الاستثمار وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الفرص المطروحة.
كما التقى الوزير رمضان ممثلين عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، إلى جانب مسؤولين ألمان في إطار تعزيز قنوات التواصل الاقتصادي مع المؤسسات الأوروبية، وبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع سوريا.
وأكد الوزير رمضان خلال لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أهمية منتدى تنسيق الشراكة السورية الأوروبية، الذي عُقد في دمشق قبل أيام، باعتباره محطة مهمة في مسار الانفتاح السوري الأوروبي وتعزيز الحوار والتعاون المباشر مع المؤسسات والشركاء الأوروبيين، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا المسار وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.
مشاركة رجال الأعمال السوريين في النشاط الاقتصادي
وفي إطار التواصل مع مجتمع الأعمال السوري خارج البلاد، عقد الوزير رمضان لقاءً موسعاً مع رجال أعمال سوريين مقيمين في الأردن، تناول واقع الاقتصاد السوري، والبيئة الاستثمارية والتسهيلات المتاحة، والتحديات التي تواجه المستثمرين.
واستمع الوزير رمضان إلى ملاحظات المشاركين ومقترحاتهم وأجاب عن استفساراتهم، وناقش معهم سبل تعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي داخل سوريا، وتنظيم التواصل معهم من خلال مجلس الأعمال المشترك.
وتأتي الزيارة استكمالاً لمخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، والتي عُقدت في دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري، وفي سياق تطوير التعاون الاقتصادي السوري مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وكان عقد يوم الخميس الماضي مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، برعاية الملك عبد الله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب نحو 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال من الجانبين، وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت غربي الأردن.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى مشاريع ملموسة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار المستدام في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوسيع قنوات التواصل والشراكات بين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.