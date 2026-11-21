دمشق-سانا
تشكل صناعة المحامص والمكسرات إحدى الحرف الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي المحلي وحركة الأسواق، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، ما انعكس على حجم الإنتاج والتسويق والمنافسة، وسط مطالب بتوفير مستلزمات العمل وتعزيز استقرار هذا القطاع.
وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات بدمشق عمر حمودة لـ سانا، أن المنتجات المصنعة اعتماداً على المواد الأولية المحلية تشمل أصنافاً متعددة، أبرزها بزر الجبس، وفستق العبيد بقشره ولبّه، واللوز المستخرج من ثمار العوجا واللوز المقشر، وبزر دوار الشمس، والبزر الأبيض والجوز، والحمص المستخدم في صناعة القضامة إلى جانب أنواع أخرى من الحبوب.
وأوضح حمودة أن واقع الإنتاج والتصنيع شهد تراجعاً بنحو 50 بالمئة، نتيجة انخفاض توافر اليد العاملة في القطاع الزراعي، وارتفاع أسعار المحروقات، فضلاً عن تداعيات تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي انعكس على حجم النشاط في هذا القطاع.
تحديات التصدير والمنافسة
وعلى صعيد التبادل التجاري، أوضح حمودة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج انعكس على أسعار المنتجات المحلية، ما قلّص قدرتها على منافسة مثيلاتها في الأسواق الخارجية، في حين تعتمد المحامص على استيراد عدد من أصناف المكسرات والبذور، ولا سيما من البرازيل والهند وفيتنام وإندونيسيا، عبر منافذ الأردن ولبنان وتركيا.
وبيّن أن عدد المنتسبين إلى الجمعية في دمشق وريفها والقنيطرة يبلغ نحو 300 منتسب، لافتاً إلى أنها تمثل حاضنة لأصحاب المحال والمنشآت العاملة في مجموعة من الحرف والأنشطة الغذائية.
وأشار حمودة إلى أن تأمين المواد الأولية يعتمد على مصادر محلية ومستوردات خارجية، إذ توفر الأسواق الزراعية السورية بعض الأصناف، مثل دوار الشمس والفستق الحلبي واللوز، في حين تتطلب أصنافاً أخرى، بينها الكاجو وبعض أنواع البذور والمكسرات،
وأضاف أن نطاق عمل الجمعية يشمل المحامص والبزوريات والمكسرات والبن والسكاكر والشوكولا والراحة والتوابل والفحم والثلج وغيرها من المواد الغذائية، موضحاً أنها تعمل على تقديم التسهيلات ومتابعة المتطلبات وشؤون أصحاب هذه الحرف والمنشآت، بما يساعد على استمرارية أعمالهم.
أهمية الانتساب للجمعية
وأكد حمودة أهمية انتساب الحرفيين وأصحاب المحال والمنشآت العاملة في هذا القطاع إلى الجمعية، والاستفادة من خدماتها ومتابعتها لشؤونهم، بما يوفر لهم مرجعية مهنية تمثل مصالحهم، وتدعم مطالبهم، وتسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه عملهم، وتعزيز استمرارية منشآتهم.
تنوع المنتجات وتغير أنماط الاستهلاك
من جهته، أوضح وائل رجب صاحب إحدى المحامص، أن المهنة لم تعد تقتصر على تحميص البذور التقليدية، مثل بزر دوار الشمس والبزر الأسود، بل توسعت لتشمل أصنافاً متنوعة من المكسرات والموالح والمقرمشات، بالتوازي مع تطوير أساليب العرض والتغليف وتلبية أذواق المستهلكين المختلفة.
ولفت إلى أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على حركة البيع، حيث اتجه بعض المستهلكين إلى شراء كميات أصغر من المنتجات، مقارنة بالكميات التي اعتادوا شراءها سابقاً، ما أثر في طبيعة الطلب وحركة الأسواق.
وأكد رجب أهمية تسهيل تأمين مستلزمات الإنتاج، وتحسين استقرار التوريد، وتقديم الدعم لأصحاب المحامص، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرفة وتطويرها وتعزيز قدرتها على الاستمرار في الأسواق الدمشقية.
وتشهد صناعة المحامص والموالح والمكسرات حركة بيع مرتبطة بتنوع المنتجات وتغير أنماط الاستهلاك، إذ تعتمد على المواد الأولية الزراعية المحلية والمستوردة، وتشمل عمليات تحميص البذور وتجهيز المكسرات وتعبئتها وتسويقها، بينما تتأثر حركة هذا القطاع بتوافر المواد الأولية وتكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين.