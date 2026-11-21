دمشق-سانا‏

تشكل صناعة المحامص والمكسرات إحدى الحرف ‏الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي المحلي وحركة ‏الأسواق، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة بفعل ارتفاع ‏تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية، ما انعكس على ‏حجم الإنتاج والتسويق والمنافسة، وسط مطالب بتوفير ‏مستلزمات العمل وتعزيز استقرار هذا القطاع.‏

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وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح ‏والمكسرات بدمشق عمر حمودة لـ سانا، أن المنتجات ‏المصنعة اعتماداً على المواد الأولية المحلية تشمل ‏أصنافاً متعددة، أبرزها بزر الجبس، وفستق العبيد ‏بقشره ولبّه، واللوز المستخرج من ثمار العوجا واللوز ‏المقشر، وبزر دوار الشمس، والبزر الأبيض والجوز، ‏والحمص المستخدم في صناعة القضامة إلى جانب ‏أنواع أخرى من الحبوب.‏

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وأوضح حمودة أن واقع الإنتاج والتصنيع شهد تراجعاً ‏بنحو 50 بالمئة، نتيجة انخفاض توافر اليد العاملة في ‏القطاع الزراعي، وارتفاع أسعار المحروقات، فضلاً ‏عن تداعيات تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف ‏مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي انعكس على حجم ‏النشاط في هذا القطاع.‏

تحديات التصدير والمنافسة

وعلى صعيد التبادل التجاري، أوضح حمودة أن ارتفاع ‏تكاليف الإنتاج انعكس على أسعار المنتجات المحلية، ‏ما قلّص قدرتها على منافسة مثيلاتها في الأسواق ‏الخارجية، في حين تعتمد المحامص على استيراد عدد ‏من أصناف المكسرات والبذور، ولا سيما من البرازيل ‏والهند وفيتنام وإندونيسيا، عبر منافذ الأردن ولبنان ‏وتركيا.‏

‏ ‏وبيّن أن عدد المنتسبين إلى الجمعية في دمشق وريفها ‏والقنيطرة يبلغ نحو 300 منتسب، لافتاً إلى أنها تمثل ‏حاضنة لأصحاب المحال والمنشآت العاملة في ‏مجموعة من الحرف والأنشطة الغذائية.‏

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وأشار حمودة إلى أن تأمين المواد الأولية يعتمد على ‏مصادر محلية ومستوردات خارجية، إذ توفر الأسواق ‏الزراعية السورية بعض الأصناف، مثل دوار الشمس ‏والفستق الحلبي واللوز، في حين تتطلب أصنافاً ‏أخرى، بينها الكاجو وبعض أنواع البذور والمكسرات،

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وأضاف أن نطاق عمل الجمعية يشمل المحامص ‏والبزوريات والمكسرات والبن والسكاكر والشوكولا ‏والراحة والتوابل والفحم والثلج وغيرها من المواد ‏الغذائية، موضحاً أنها تعمل على تقديم التسهيلات ‏ومتابعة المتطلبات وشؤون أصحاب هذه الحرف ‏والمنشآت، بما يساعد على استمرارية أعمالهم.‏

أهمية الانتساب للجمعية

وأكد حمودة أهمية انتساب الحرفيين وأصحاب المحال ‏والمنشآت العاملة في هذا القطاع إلى الجمعية، ‏والاستفادة من خدماتها ومتابعتها لشؤونهم، بما يوفر ‏لهم مرجعية مهنية تمثل مصالحهم، وتدعم مطالبهم، ‏وتسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه عملهم، وتعزيز ‏استمرارية منشآتهم.‏

تنوع المنتجات وتغير أنماط الاستهلاك

من جهته، أوضح وائل رجب صاحب إحدى ‏المحامص، أن المهنة لم تعد تقتصر على تحميص ‏البذور التقليدية، مثل بزر دوار الشمس والبزر الأسود، ‏بل توسعت لتشمل أصنافاً متنوعة من المكسرات ‏والموالح والمقرمشات، بالتوازي مع تطوير أساليب ‏العرض والتغليف وتلبية أذواق المستهلكين المختلفة.‏

ولفت إلى أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس ‏على حركة البيع، حيث اتجه بعض المستهلكين إلى ‏شراء كميات أصغر من المنتجات، مقارنة بالكميات ‏التي اعتادوا شراءها سابقاً، ما أثر في طبيعة الطلب ‏وحركة الأسواق.‏



وأكد رجب أهمية تسهيل تأمين مستلزمات الإنتاج، ‏وتحسين استقرار التوريد، وتقديم الدعم لأصحاب ‏المحامص، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرفة ‏وتطويرها وتعزيز قدرتها على الاستمرار في الأسواق ‏الدمشقية.‏

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وتشهد صناعة المحامص والموالح والمكسرات حركة ‏بيع مرتبطة بتنوع المنتجات وتغير أنماط الاستهلاك، ‏إذ تعتمد على المواد الأولية الزراعية المحلية ‏والمستوردة، وتشمل عمليات تحميص البذور وتجهيز ‏المكسرات وتعبئتها وتسويقها، بينما تتأثر حركة هذا ‏القطاع بتوافر المواد الأولية وتكاليف الإنتاج والقدرة ‏الشرائية للمستهلكين.‏