دمشق-سانا

تعمل لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها على توسيع مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والصناعية، ودعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برامج تدريبية ومبادرات تسويقية تتيح لهن تطوير مشاريعهن والانتقال بها من العمل المنزلي إلى الإنتاج والتسويق في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة وفاء أبو لبدة في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن عمل اللجنة يقوم على مسارين متكاملين، الأول صناعي يعزز مشاركة السيدات الصناعيات في اللجان التخصصية والقطاعية بحسب طبيعة أعمالهن، والثاني تنموي اجتماعي يركز على تمكين المرأة ودعم مشاريعها وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي.

مبادرات لتطوير المشاريع النسائية

وأوضحت أبو لبدة أن اللجنة أطلقت ضمن مسارها التنموي الاجتماعي مبادرات تستهدف السيدات اللواتي بدأن مشاريعهن من المنزل أو ضمن إمكانات محدودة، لمساعدتهن على تطوير أعمالهن والانتقال إلى مراحل أوسع من الإنتاج والتسويق، مشيرة إلى أن ملتقى “بصمة فن” الذي أقيم العام الماضي بدمشق لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر شكل أولى هذه المبادرات، بمشاركة أكثر من 40 سيدة عرضن منتجاتهن وعرفن بمشاريعهن، من مرحلة الفكرة وتأمين المواد الأولية وصولاً إلى التنفيذ والتسويق.



وبيّنت أبو لبدة أن الملتقى أتاح إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ركزت على ثلاث مراحل أساسية، هي تأسيس المشروع وتطويره وتسويقه، بهدف تعزيز قدرة السيدات على إدارة مشاريعهن وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها، وتمكينهن من دخول سوق العمل انطلاقاً من امتلاك مشروع منتج ومستدام.

تأمين الدعم اللوجستي وفرص المشاركة في المعارض

وأشارت أبو لبدة إلى أن اللجنة لم تكتف بالتدريب، بل عملت على تأمين الدعم اللوجستي وفرص المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، بما فيها المعارض التخصصية المخصصة للتصدير، الأمر الذي ساعد السيدات على تطوير هوية منتجاتهن والتعرف إلى متطلبات الأسواق وإجراءات التصدير والتسويق.



ولفتت إلى أن بعض المشاركات تمكن من افتتاح خطوط إنتاج وتوسيع أعمالهن بعد خوض تجربة المعارض والتعرف إلى احتياجات السوق، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع بصورة مباشرة نحو 30 إلى 35 سيدة من مختلف الاختصاصات الاقتصادية، موضحة أنه وصل إجمالي المستفيدات من أنشطة اللجنة إلى ما بين 70 و100 سيدة من رائدات الأعمال.

وبيّنت أبو لبدة أن برامج التأهيل تستهدف المشاريع الناشئة، في حين تمنح السيدات اللواتي أصبحن يمتلكن منتجات جاهزة فرصاً للمشاركة في المعارض والتسويق، بما يتناسب مع مرحلة تطور كل مشروع واحتياجاته.

تشجيع المرأة على استئناف العمل وإعادة إطلاق منشآتهن

وأوضحت أبو لبدة أن جهود اللجنة تشمل أيضاً سيدات الأعمال اللواتي تعرضت معاملُهن للتدمير، من خلال تشجيعهن على استئناف العمل وإعادة إطلاق منشآتهن، مؤكدة أهمية تعزيز حضور المرأة في مرحلة التعافي الاقتصادي والإنتاجي، ومساعدتها على استعادة نشاطها والمساهمة في العملية التنموية.

وشددت على أن اللجنة تعمل على توفير فرص متكاملة لرائدات الأعمال، تبدأ بالتأهيل والتدريب، مروراً بتطوير المنتجات والمشاركة في المعارض، ووصولاً إلى التسويق الإلكتروني وفتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرة المشاريع النسائية على الاستمرار والتوسع، ويرسخ دور المرأة شريكاً فاعلاً في الحياة الاقتصادية والصناعية.

وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها شاركت في الرابع عشر من الشهر الجاري بجلسة تعريفية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال التجارة الإلكترونية، ونُظمت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.

ويستهدف البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سوريا، ويضع في مقدمة أولوياته المشاريع المملوكة والمُدارة من قبل النساء، وذلك بغية تمكينهن من مواكبة متطلبات السوق الحديثة وتوسيع نطاق أعمالهن رقمياً.