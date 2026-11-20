دمشق-سانا
أكد صناعيون مشاركون في معرض “سيريا تكس” أن استعادة الصناعة النسيجية السورية حضورها في الأسواق الخارجية مرهون بالقدرة على تحديث خطوط الإنتاج، ورفع جودة المنتجات، وتوسيع قنوات التسويق والتصدير، بما يتيح لهذه الصناعة الانتقال من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى استعادة حصتها في الأسواق العربية والدولية.
رئيس غرفة صناعة دمشق محمد أيمن المولوي بيّن في تصريح لـ سانا، أن الصناعة النسيجية السورية تمتلك تاريخاً طويلاً وخبرات متراكمة، وأنها تميزت منذ خمسينيات القرن الماضي بجودة منتجاتها ودقة تصنيعها، واكتسبت سمعة جيدة في الأسواق المحلية.
ولفت المولوي إلى أن القطاع يشهد تطورات مهمة، ما يفتح المجال أمام تعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية، واستعادة حضوره في الأسواق الخارجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، لتطوير الأداء الصناعي وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
تكامل الجهود لتعزيز الإنتاج والتصدير
وأوضح القاسم أن تنظيم معرض “سيريا تكس” جاء ثمرة التعاون وتضافر الجهود والدعم المشترك بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة، بما أسهم في إطلاق منصة متخصصة لدعم الصناعات النسيجية والألبسة والترويج لها.
من جهته، شدد رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم على أهمية تكامل الجهود بين غرف الصناعة السورية للنهوض بقطاع النسيج والألبسة، وتعزيز قدرته على المنافسة واستعادة حضوره في الأسواق العربية والدولية، لافتاً إلى أن القطاع يمتلك إمكانات وخبرات صناعية تؤهله لتحقيق نقلة نوعية ودعم الإنتاج الوطني.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة تتيح للصناعيين فرصاً لتعزيز حضور منتجاتهم في الأسواق الخارجية، واستعادة مواقع شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية، إلى جانب فتح مجالات جديدة لتوسيع النشاط الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية.
تعزيز فرص النفاذ الى الأسواق
وفي إطار توسيع الفرص التسويقية والتصديرية، بين معاون المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية صبحي الدالي، أن نسخة معرض “سيريا تكس” لموسم 2026–2027 تمثل فرصة للتعريف بالمنتج السوري وفتح قنوات تصديرية جديدة في الأسواق العربية والإقليمية والأجنبية، بما يدعم صناعة الألبسة والنسيج.
وأشار الى أن هذه المنصات تكتسب أهمية من خلال دورها في جمع المنتجين والفعاليات الاقتصادية ضمن مساحة متخصصة للتعريف بالمنتجات السورية والترويج لها، وتوسيع فرص التواصل مع الأسواق الخارجية، بما يعزز فرص تحول الإنتاج المحلي إلى نشاط تصديري أكثر حضوراً.
وكانت فعاليات المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” (مجموعة العيد 2026–2027) انطلقت أمس في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 114 شركة سورية متخصصة.