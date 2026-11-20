دمشق-سانا‏

أكد صناعيون مشاركون في معرض “سيريا تكس” أن استعادة الصناعة النسيجية ‏السورية حضورها في الأسواق الخارجية مرهون بالقدرة على تحديث خطوط الإنتاج، ‏ورفع جودة المنتجات، وتوسيع قنوات التسويق والتصدير، بما يتيح لهذه الصناعة ‏الانتقال من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى استعادة حصتها في الأسواق العربية ‏والدولية.‏

‏ ‏

رئيس غرفة صناعة دمشق محمد أيمن المولوي بيّن في تصريح لـ سانا، أن الصناعة ‏النسيجية السورية تمتلك تاريخاً طويلاً وخبرات متراكمة، وأنها تميزت منذ خمسينيات ‏القرن الماضي بجودة منتجاتها ودقة تصنيعها، واكتسبت سمعة جيدة في الأسواق ‏المحلية.‏

ولفت المولوي إلى أن القطاع يشهد تطورات مهمة، ما يفتح المجال أمام تعزيز قدراته ‏الإنتاجية والتنافسية، واستعادة حضوره في الأسواق الخارجية، مؤكداً أهمية الاستثمار ‏في التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، لتطوير الأداء الصناعي وتحقيق ‏نقلة نوعية في هذا المجال.‏

تكامل الجهود لتعزيز الإنتاج والتصدير

وأوضح القاسم أن تنظيم معرض “سيريا تكس” جاء ثمرة التعاون وتضافر الجهود ‏والدعم المشترك بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، والاستفادة من الخبرات والتجارب ‏المتراكمة، بما أسهم في إطلاق منصة متخصصة لدعم الصناعات النسيجية والألبسة ‏والترويج لها.‏

من جهته، شدد رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم على أهمية تكامل الجهود ‏بين غرف الصناعة السورية للنهوض بقطاع النسيج والألبسة، وتعزيز قدرته على ‏المنافسة واستعادة حضوره في الأسواق العربية والدولية، لافتاً إلى أن القطاع يمتلك ‏إمكانات وخبرات صناعية تؤهله لتحقيق نقلة نوعية ودعم الإنتاج الوطني.‏

وأشار إلى أن المعارض المتخصصة تتيح للصناعيين فرصاً لتعزيز حضور منتجاتهم ‏في الأسواق الخارجية، واستعادة مواقع شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية، إلى ‏جانب فتح مجالات جديدة لتوسيع النشاط الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية.‏

تعزيز فرص النفاذ الى الأسواق

وفي إطار توسيع الفرص التسويقية والتصديرية، بين معاون المدير العام للمؤسسة ‏العامة للمعارض والأسواق الدولية صبحي الدالي، أن نسخة معرض “سيريا تكس” ‏لموسم 2026–2027 تمثل فرصة للتعريف بالمنتج السوري وفتح قنوات تصديرية ‏جديدة في الأسواق العربية والإقليمية والأجنبية، بما يدعم صناعة الألبسة والنسيج.‏

وأشار الى أن هذه المنصات تكتسب أهمية من خلال دورها في جمع المنتجين ‏والفعاليات الاقتصادية ضمن مساحة متخصصة للتعريف بالمنتجات السورية والترويج ‏لها، وتوسيع فرص التواصل مع الأسواق الخارجية، بما يعزز فرص تحول الإنتاج ‏المحلي إلى نشاط تصديري أكثر حضوراً.‏

وكانت فعاليات المعرض التخصصي التصديري للألبسة والنسيج “سيريا تكس” ‌‏(مجموعة العيد 2026–2027) انطلقت أمس في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة ‌‏114 شركة سورية متخصصة.‏

‏ ‏