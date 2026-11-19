واشنطن-سانا

أكدت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي أن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد بين سوريا ‏والبنك الدولي للسنوات الخمس المقبلة سيركز على دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات ‏وتوفير فرص العمل.‏

وقالت بيردي في تدوينة عبر منصة “إكس” الأربعاء: “أثمّن النقاش المثمر الذي أجريته مع فخامة الرئيس أحمد الشرع”، ‏مشيرة إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للسنوات الخمس المقبلة سيركز، استناداً إلى برنامج البنك الحالي البالغ ‌‏500 مليون دولار، على إعادة الإعمار وتحفيز النمو والاستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك بالاستفادة من المقومات ‏والإمكانات التي تزخر بها سوريا.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل أمس وفداً من مجموعة البنك الدولي برئاسة بيردي، بحضور وزير المالية محمد يسر ‏برنية، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.‏