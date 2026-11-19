واشنطن-سانا
أكدت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي أن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد بين سوريا والبنك الدولي للسنوات الخمس المقبلة سيركز على دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وقالت بيردي في تدوينة عبر منصة “إكس” الأربعاء: “أثمّن النقاش المثمر الذي أجريته مع فخامة الرئيس أحمد الشرع”، مشيرة إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للسنوات الخمس المقبلة سيركز، استناداً إلى برنامج البنك الحالي البالغ 500 مليون دولار، على إعادة الإعمار وتحفيز النمو والاستثمارات وتوفير فرص العمل، وذلك بالاستفادة من المقومات والإمكانات التي تزخر بها سوريا.
وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل أمس وفداً من مجموعة البنك الدولي برئاسة بيردي، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.