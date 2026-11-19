روما-سانا

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في روما السفير حسين الصباغ مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد ‏لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو، اليوم الخميس، مشاريع البرنامج في سوريا وسبل تطويرها، بما يدعم جهود ‏التعافي وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وأكد الصباغ خلال اللقاء تقدير الحكومة السورية لمساهمة البرنامج في استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز المؤسسات ‏الوطنية ودعم التعافي المبكر، مشدداً على أهمية الانتقال من مرحلة إعادة التأهيل الطارئة إلى مرحلة الاستعادة ‏المستدامة للبنى التحتية.

وتناول الجانبان إمكانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الحكومة السورية لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ‏ومحطات الطاقة والبنى التحتية، وزيادة فاعليتها من خلال إدراج هذه الأولويات ضمن استراتيجية البرنامج في سوريا ‏للفترة 2027-2030.

من جهته، أشاد المدير المساعد للبرنامج بالتقدم المحرز في سوريا في مجال الحوكمة، وكذلك بتعزيز الشراكات مع ‏الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية.