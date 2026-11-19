روما-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية في روما السفير حسين الصباغ مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو، اليوم الخميس، مشاريع البرنامج في سوريا وسبل تطويرها، بما يدعم جهود التعافي وإعادة تأهيل البنى التحتية.
وأكد الصباغ خلال اللقاء تقدير الحكومة السورية لمساهمة البرنامج في استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز المؤسسات الوطنية ودعم التعافي المبكر، مشدداً على أهمية الانتقال من مرحلة إعادة التأهيل الطارئة إلى مرحلة الاستعادة المستدامة للبنى التحتية.
وتناول الجانبان إمكانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الحكومة السورية لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومحطات الطاقة والبنى التحتية، وزيادة فاعليتها من خلال إدراج هذه الأولويات ضمن استراتيجية البرنامج في سوريا للفترة 2027-2030.
من جهته، أشاد المدير المساعد للبرنامج بالتقدم المحرز في سوريا في مجال الحوكمة، وكذلك بتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية.