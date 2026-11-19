دمشق-سانا



اعتمدت الهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس الدليل الاسترشادي لمتطلبات وإجراءات تسجيل مكاتب التأهيل والتدريب والاستشارات لأنظمة الجودة في سوريا، بهدف تنظيم عمل هذه المكاتب، وتحديد الشروط القانونية والإدارية والفنية اللازمة لممارسة نشاطها، وآليات ترخيصها والرقابة عليها.



وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أن الدليل يحدد الشروط الأساسية لتسجيل المكاتب، وفي مقدمتها امتلاك سجل تجاري وقرار صناعي يتضمن أنشطة التأهيل أو التدريب أو الاستشارات، مع عدم الجمع بين هذه الأنشطة ومنح الشهادات، إضافة إلى وجود هيكل تنظيمي مستقل ومدير عام يمتلك الخبرة اللازمة، ومدقق رئيي معتمد لا تقل ساعات تدريبه عن 50 ساعة، وتأهيل ثلاث شركات على الأقل لكل نظام من أنظمة الجودة.

الأوراق المطلوبة

كما يتضمن الدليل الوثائق المطلوبة للتسجيل، وتشمل استمارة التسجيل وإيصال الرسوم، وعقد مقر المكتب ومخططه وتجهيزاته، والسجل التجاري والقرار الصناعي، وبيانات الأنشطة السابقة، ونظام إدارة موثقاً ودليل الجودة، إضافة إلى ملفات الكادر الفني وشهاداته المهنية، والتعهد بالالتزام بمبدأ الحياد.



وبحسب الدليل، تبدأ إجراءات الترخيص بتقديم الطلب إلى الهيئة لدراسته خلال 15يوماً ومنح الموافقة المبدئية، يلي ذلك الحصول على الترخيص الصناعي من مديرية الصناعة، الذي تبلغ مدة صلاحيته ستة أشهر، على أن يقدم المكتب سجله الصناعي إلى الهيئة للحصول على موافقة مباشرة العمل، ويحظر عليه إبرام العقود قبل استكمال هذه الإجراءات.

الجزاءات والاعتراض

يلزم الدليل المكاتب بإرسال خطط التدريب واعتماد الدورات مسبقاً، وإبلاغ الهيئة عند بدء أعمال التأهيل وانتهائها، والخضوع لعمليات التفتيش وتقييم المدربين، كما يحدد العقوبات المترتبة على المخالفات، بدءاً من غرامة التأخير البالغة خمسة آلاف ليرة سورية، وصولاً إلى الإيقاف المؤقت لمدة ستة أشهر أو إلغاء التسجيل نهائياً عند تكرار المخالفات، مع إتاحة حق الاعتراض خلال 15 يوماً، والبت فيه خلال ثلاثة أسابيع.





ودعت الهيئة الراغبين بالاطلاع على الدليل الاسترشادي ومعرفة التفاصيل والشروط والإجراءات المطلوبة للتسجيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط.

وتُعد الهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس الجهة الوطنية المعنية بوضع المواصفات القياسية واعتمادها ومتابعة تطبيقها، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز كفاءة المؤسسات والأنشطة الاقتصادية، ونشر ثقافة الجودة وتطوير أنظمة إدارتها وفق المعايير المعتمدة.