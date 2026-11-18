دمشق-سانا
ارتفعت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء إلى 56.6 مليون ليرة سورية، وبحجم تداول إلى 3,967,105 أسهم، عبر تنفيذ 92 صفقة توزعت بين التداولات العادية والصفقات الضخمة.
وشهدت الجلسة تنفيذ 9 صفقات ضخمة أسهمت في استحواذها على الحصة الأكبر من النشاط المسجل في السوق، إذ بلغت قيمتها 54,991,399 ليرة بحجم تداول 3,867,187 سهماً.
وتصدر بنك بيمو السعودي الفرنسي قائمة الارتفاعات بنسبة 4.97 بالمئة ليستقر عند سعر11.82 ليرة للسهم ، تلاه بنك فرنسبنك سوريا بنسبة ارتفاع بلغت 4.92 بالمئة، ليغلق عند سعر سهمه 23.44 ليرة، بينما سجل بنك الائتمان الأهلي ارتفاعاً بنسبة 4.86 بالمئة مغلقاً سعر سهمه عند 8.41 ليرات.
وصعد سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل الى 13.02 ليرة مرتفعاً بنسبة 1.72 بالمئة، في حين استقر سعر سهم بنك قطر الوطني سوريا عند 11.64 ليرة بنسبة ارتفاع بلغت 1.66 بالمئة، كما ارتفع سهم السورية الدولية للتأمين “أروب” إلى 13.35 ليرة سورية بنسبة 0.23 بالمئة، بينما سجل سهم بنك البركة سوريا زيادة طفيفة بنسبة 0.14 بالمئة ليغلق عند سعر 7.22 ليرات.
وعلى صعيد الانخفاضات، اقتصرت على سهم بنك سوريا والمهجر الذي تراجع بنسبة 2.94 بالمئة ليغلق عند سعر 16.50 ليرة، مسجلاً التراجع الوحيد بين الأسهم المتداولة خلال الجلسة.
وخلت الجلسة من أي تداولات على عدد من الأسهم المدرجة، ما أبقى أسعارها مستقرة عند إغلاقاتها السابقة دون تسجيل أي تغيرات سعرية، وسط تركّز النشاط والسيولة على الأسهم الأكثر تداولاً خلال الجلسة.