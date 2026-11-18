دمشق-سانا

ارتفعت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء ‏إلى 56.6 مليون ليرة سورية، وبحجم تداول إلى 3,967,105 أسهم، عبر ‏تنفيذ 92 صفقة توزعت بين التداولات العادية والصفقات الضخمة.‏

وشهدت الجلسة تنفيذ 9 صفقات ضخمة أسهمت في استحواذها على الحصة ‏الأكبر من النشاط المسجل في السوق، إذ بلغت قيمتها 54,991,399 ليرة ‏بحجم تداول 3,867,187 سهماً.‏

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وتصدر بنك بيمو السعودي الفرنسي قائمة الارتفاعات بنسبة 4.97 بالمئة ‏ليستقر عند سعر11.82 ليرة للسهم ، تلاه بنك فرنسبنك سوريا بنسبة ‏ارتفاع بلغت 4.92 بالمئة، ليغلق عند سعر سهمه 23.44 ليرة، بينما سجل ‏بنك الائتمان الأهلي ارتفاعاً بنسبة 4.86 بالمئة مغلقاً سعر سهمه عند 8.41 ليرات.‏

وصعد سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل الى 13.02 ليرة مرتفعاً ‏بنسبة 1.72 بالمئة، في حين استقر سعر سهم بنك قطر الوطني سوريا عند ‌‏11.64 ليرة بنسبة ارتفاع بلغت 1.66 بالمئة، كما ارتفع سهم السورية ‏الدولية للتأمين “أروب” إلى 13.35 ليرة سورية بنسبة 0.23 بالمئة، بينما ‏سجل سهم بنك البركة سوريا زيادة طفيفة بنسبة 0.14 بالمئة ليغلق عند سعر ‌‏7.22 ليرات.‏

وعلى صعيد الانخفاضات، اقتصرت على سهم بنك سوريا والمهجر الذي ‏تراجع بنسبة 2.94 بالمئة ليغلق عند سعر 16.50 ليرة، مسجلاً التراجع ‏الوحيد بين الأسهم المتداولة خلال الجلسة.‏

وخلت الجلسة من أي تداولات على عدد من الأسهم المدرجة، ما أبقى ‏أسعارها مستقرة عند إغلاقاتها السابقة دون تسجيل أي تغيرات سعرية، ‏وسط تركّز النشاط والسيولة على الأسهم الأكثر تداولاً خلال الجلسة.‏