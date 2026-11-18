دمشق-سانا
ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أكثر من 1500 كيلوغرام من نتر وأجزاء الفروج غير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال جولة رقابية على الأسواق اليوم الأربعاء.
وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لـ سانا، أن هذه الكميات تضمنت بقايا وأجزاء من الدجاج ناتجة عن عمليات الذبح والتنظيف والتقطيع، وتم حجز الكمية المضبوطة، وإتلافها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكد البكور أن المديرية مستمرة بتشديد رقابتها على الأسواق، ولن تتهاون مع أي مخالفة من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أغلقت أمس الثلاثاء، ملحمة في منطقة الدويلعة بعد ضبطها تستخدم لحوماً غير صالحة للاستهلاك البشري بقصد الغش وتضليل المستهلك وتحقيق مكاسب غير مشروعة.