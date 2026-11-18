دمشق-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في دمشق، أكثر من 1500 كيلوغرام من نتر ‏وأجزاء الفروج غير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال ‏جولة رقابية على الأسواق اليوم الأربعاء‎.‎

وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لـ سانا، ‏أن هذه الكميات تضمنت بقايا وأجزاء من الدجاج ناتجة ‏عن عمليات الذبح والتنظيف والتقطيع، وتم حجز الكمية ‏المضبوطة، وإتلافها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة، ‏واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين‎.‎

وأكد البكور أن المديرية مستمرة بتشديد رقابتها على ‏الأسواق، ولن تتهاون مع أي مخالفة من شأنها تعريض ‏صحة المواطنين للخطر‎.‎

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏دمشق أغلقت أمس الثلاثاء، ملحمة في منطقة الدويلعة ‌‏بعد ضبطها تستخدم لحوماً غير صالحة للاستهلاك ‏البشري بقصد الغش وتضليل ‏المستهلك وتحقيق مكاسب ‏غير مشروعة.‏