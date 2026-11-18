دمشق-سانا ‏

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‏ انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الأربعاء، ‏بمقدار 400 ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أمس الثلاثاء.‏

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‏ ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 16150 ليرة سورية للمبيع، و15850 ليرة للشراء. ‏

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كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13800 ليرة للمبيع، و13500 ليرة للشراء.‏ ‏

وكانت أسعار الذهب عالمياً انخفضت بنسبة 1.9% اليوم لتسجل أدنى مستوى لها في ‏أكثر من عام متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي ‌‏‌الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.‏