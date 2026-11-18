دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الأربعاء، بمقدار 400 ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي سجله أمس الثلاثاء.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16150 ليرة سورية للمبيع، و15850 ليرة للشراء.
كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13800 ليرة للمبيع، و13500 ليرة للشراء.
وكانت أسعار الذهب عالمياً انخفضت بنسبة 1.9% اليوم لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.